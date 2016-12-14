Новый год россияне встретят дома

Эксперты по результатам опроса пользователей в сети выяснили, что большинство предпочтет домашние посиделки с родными походу в ресторан. В списке новогодних трат лидируют подарки — жители России не экономят на них даже в кризис. Вторую строчку в занимают праздничные угощения — на новогодний стол уйдет 40% от всех новогодних расходов.



Эксперты сайта объявлений «Avito Недвижимость» провели опрос среди пользователей и выяснили, как, где и с кем они собираются отметить праздник и сколько планируют на него потратить. В опросе приняли участие более 1,6 тыс. пользователей портала. 39,6% из них — респонденты в возрасте 25–35 лет, 23,5% — в возрасте 18–25 лет, 21,7% — в возрасте 35–45 лет. Доли возрастных групп «45–60» и «60+» составили 13% и 2,2% соответственно.

Большинство участников опроса отметили, что собираются встретить Новый год дома с семьей.

— Консервативный сценарий праздника предпочли 76,7% респондентов. Чуть более 11% выбрали вариант «другое», отметив в числе возможных локаций такие пункты, как «дача», «в гостях», «на работе», «на природе», а также «на боевом посту» и «в роддоме», — пояснили «Известиям» в пресс-службе интернет-ресурса.

Всего 2% опрошенных собираются встретить 2017 год в заведении общепита (бары, кафе, рестораны) с друзьями или коллегами, при этом с семьей в ресторан собирается всего 1% респондентов.

Генеральный продюсер Агентства праздников и событий Сергей Князев пояснил «Известиям», что в столице ситуация несколько иная — примерно 40% москвичей предпочитают отмечать Новый год в кафе, барах, ресторанах или клубах.

— В Москве ресторанная культура очень хорошо развита, люди хотят отметить праздники с живой музыкой, Дедом Морозом и Снегурочкой. В регионах ситуация может быть иной, возможно, это связано с нехваткой заведений, подходящих для празднования, — пояснил Князев.

Согласно опросу, за границей Новый год собираются встретить всего 2% респондентов (1% с семьей и еще 1% с друзьями или же коллегами). Около 6,6% респондентов отметят праздник в арендованном жилье.

— Более половины из них планируют арендовать недвижимость стоимостью менее 2 тыс. рублей в сутки, а 26,7% рассматривают диапазон 2–5 тыс. рублей. До 10 тыс. рублей готовы потратить на аренду 11,9% опрошенных, и лишь 3% собираются заплатить за новогоднюю локацию более 10 тыс. рублей, — пояснили в компании.

Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко рассказал «Известиям», что аренда жилья на Новый год — весьма распространенное явление в Московском регионе.

— Новогодние праздники в принципе один из самых востребованных сезонов на рынке посуточной аренды. Причем существует несколько вариантов. Первый — это аренда дома или квартиры непосредственно для празднования Нового года. Обычно это либо большая квартира, зачастую в центре Москвы, либо дом в Подмосковье. Снимается такое жилье на 1-3 дня, — пояснил Репченко

Другой вариант — снять дом на более длительный срок — 3–10 дней. Также, по словам эксперта, популярна аренда квартиры в другом городе.

— Это более традиционная туристическая посуточная аренда. Принципиальным тут является не столько проведение праздника непосредственно на арендуемой площади, сколько выезд на праздники в другой регион. Само празднование при этом может проводиться не в квартире, а где-то в городе, — пояснил Репченко.

В целом около 65% участников опроса при составлении праздничного бюджета ориентируются на сумму 10 тыс. рублей (с учетом расходов на подарки, стол и т.д.). Около четверти опрошенных готовы поднять верхнюю планку до 25 тыс. рублей, а 4,7% — до 40 тыс. рублей. 40–60 тыс. и 60–80 тыс. рублей собираются потратить на празднование Нового года 2,2% и 1% респондентов соответственно. При этом сумму, превышающую 150 тыс. рублей, заложили в бюджет праздника 1,2% участников опроса.

— Потратить большую часть бюджета на сувениры для родных и друзей планируют 46,6% пользователей, на новогодние угощения — 40%. Значительно меньшее число участников опроса собираются инвестировать в путешествия и развлечения, — пояснили авторы исследования. — Респонденты, которые выбрали вариант «другое», указывают, что в структуре бюджета могут превалировать расходы на поездки к родственникам, алкоголь, а также иные траты, не связанные с Новым годом.

Часть опрошенных отметили, что распределят праздничный бюджет на различные статьи расходов в равных долях.

Учитывая, что наиболее существенными станут расходы на подарки, эксперты узнали также, кому респонденты будут их дарить.

— 70,8% участников опроса собираются преподнести презенты ближайшим родственникам и друзьям (от 1 до 5), а 18,5% добавят к этому списку еще несколько человек (не более 15 в сумме). Осчастливить своим вниманием всех и сразу собираются лишь 3% пользователей, а 7,7%, напротив, вовсе не планируют дарить подарки, — рассказали в «Avito».

Эксперт по личным финансам Михаил Попов рассказал «Известиям», что россияне в этом году стали экономить на путешествиях.

— Раньше большое количество денег тратилось на выезд в декабре, а сейчас эти траты упали на 25%, причем люди перестали выезжать как за границу, так и путешествовать по России, — отметил он.

При этом скупиться на подарки у россиян не принято, даже несмотря на кризисные тенденции в экономике, сказал Михаил Попов.

— Люди традиционно не экономят на подарках, даже при невысоких зарплатах. Порядка 40% всех приобретаемых подарков за год приходится на этот период. На втором месте — праздничный стол. Затраты россиянина на питание в конце декабря вырастают в два раза по сравнению с обычным периодом, — подчеркнул Михаил Попов.

По данным эксперта, средняя банковская трансакция на один подарок колеблется от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей.