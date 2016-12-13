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МЭА улучшило прогноз по мировому спросу на нефть

Эксперты ожидают, что спрос вырастет до 97,6 млн баррелей в день

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на нефть до 1,4 млн баррелей в сутки в 2016 году и 1,3 млн баррелей в сутки в 2017 году.

Таким образом, прогноз увеличен на 0,1 млн баррелей в день, до 97,6 млн баррелей с ожидавшихся ранее 97,5 млн баррелей, говорится в ежемесячном докладе МЭА.

В агентстве прогнозируют, что добыча нефти в России в 2017 году может увеличиться примерно на 0,03 млн баррелей в сутки, до 11,37 млн баррелей.

В 2016 году добыча, согласно прогнозу, составит около 11,34 млн баррелей в сутки, что на 0,25 млн баррелей в день больше показателя прошлого года.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

МЭА улучшило прогноз по мировому спросу на нефть

Эксперты ожидают, что спрос вырастет до 97,6 млн баррелей в день

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