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Ученые обнаружили самое одинокое место на Земле

Оно почти на 2,7 тыс. км удалено от ближайшего участка суши

Самым одиноким местом на планете оказалась Точка Немо. Американские ученые пришли к такому выводу из-за его расположения — в южной части Тихого океана.

От ближайшего населенного пункта Точка Немо удалена на 2688 км, а ее ближайшие координаты — 48°52′ южной широты и123°23′ западной долготы. Добраться в Точку Немо можно только по воде, поскольку туда не летает ни один самолет. Путь по океану займет 15 дней, сообщает «Русская планета».

Установить самое удаленное место на планете удалось при помощи компьютерной программы, целью которой было вычисление точки в океане, где будет наблюдаться максимальная удаленность от любого, даже самого маленького участка суши. Естественно, никакого острова в этом месте нет.

Поэтому более пригодным местом для проживания считается архипелаг Тристан-да-Кунья, население которого составляет 264 человека, и дикий остров Девон в Канаде, сообщает «Свободная пресса».

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Ученые обнаружили самое одинокое место на Земле

Оно почти на 2,7 тыс. км удалено от ближайшего участка суши

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