Гаджи Гаджиев: «Спартак» — главное открытие сезона

Пермский «Амкар» по итогам первой части чемпионата России расположился на шестом месте в турнирной таблице, и от еврокубковой зоны клуб отделяет всего одно очко. Гаджи Гаджиев, наставник команды, ставшей одним из главных открытий сезона, в эксклюзивном интервью «Известиям» подвел итоги первой половины российского первенства, рассказал о селекционной работе клуба, а также поделился мнением относительно дальнейших перспектив экс-главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

— Согласны с мнением, что «Амкар» — главное открытие первой части РФПЛ?

— Сложно сказать. Можно найти и другие открытия, например «Спартак». Впервые за многие годы они — лидеры чемпионата. Понятно, что это клуб с традициями и для него не может быть других мест, кроме первого или второго. Но на протяжении многих лет у красно-белых не получалось стабильно показывать высокий уровень игры. Можно назвать и другие команды, которые в этом году тоже, как мне кажется, внесли вклад в напряженность игр чемпионата. К примеру, «Оренбург», несмотря на то что находится в нижней части турнирной таблицы, достоин звания открытия нашего чемпионата. Соглашусь и с тем, что результат «Амкара» нельзя назвать ожидаемым. Да, некоторые игры и общий итоговый результат наверняка стали откровением для многих любителей футбола.

— От еврокубковой зоны «Амкар» отделяет всего одно очко. Пример «Ростова» внушает вам уверенность в том, что попасть в Европу реально и со скромным бюджетом?

— Если говорить о «Ростове», то все подобные случаи, конечно, для российского футбола важны. Я могу вспомнить «Аланию», когда она в первые годы после возвращения в премьер-лигу даже становилась чемпионом. Или «Анжи», который после выхода в высший дивизион занял четвертое место и дошел до финала Кубка страны. «Рубин», который сразу после выхода в элиту занял третье место в премьер-лиге в 2003 году. Такие результаты стимулируют. Причем не столько тренеров, сколько игроков. Конечно, каждый примеряет эти достижения на себя: мол, если эти ребята смогли в такой сложной финансовой ситуации, то почему мы не можем? В «Ростове» Курбаном Бердыевым и его помощниками была проделана очень хорошая организационная работа. Им удалось собрать крепкую команду индивидуально сильных игроков. Пусть «Ростов» в нынешнем сезоне и не прошел дальше в Лиге чемпионов, но ему удалось обыграть «Баварию» — это дорогого стоит. Ростовчане доказали, что в прошлом году они не случайно заняли второе место в чемпионате страны, не случайно обыгрывали всех лидеров у себя дома. Нельзя сказать, что «Амкару» в этом смысле далеко до «Ростова». Но сохранить лидирующие позиции во второй части первенства нам будет все-таки сложнее.

— У «Амкара» было несколько досадных поражений: от «Спартака» и «Краснодара». В каком матче было обиднее всего терять очки?

— Наверное, в матче со «Спартаком». Красно-белые имели значительное территориальное преимущество по ходу всей игры, но при этом не могли создать острых голевых моментов. Наша оборона действовала достаточно хорошо, и ничья была бы вполне закономерным результатом. А когда под занавес, да еще в такой непростой ситуации, забивается гол в твои ворота — конечно же, это очень обидно. Терять очки в матче с «Краснодаром» тоже было обидно, но там все-таки была немного другая ситуация. Соперник также имел значительное преимущество, и гол Юрия Газинского был логичен. А вот тот, что забил нам за «Спартак» Денис Глушаков, — это вообще большая редкость.

— Главная цель «Амкара» — по-прежнему сохранить прописку в премьер-лиге или сейчас уже ставятся более высокие задачи?



— Перед началом сезона говорили, что «Амкар» хочет быть в десятке, а я эту мысль опровергал. В прошлом году мы заняли 11-е место, перед стартом сезона от нас ушли четыре ведущих футболиста, мы не приобрели ни одного известного игрока — команда не усилилась, а, наоборот, можно даже сказать, ослабла. Давайте говорить о том, что «Амкару» надо сохранить позиции в премьер-лиге, а дальше будет видно. Да, мы уже сделали значительный вклад в решение этой задачи и постараемся решить ее как можно быстрее. Но эта задача всё равно остается главной.

— «Амкар» — одна из команд, меньше всего пропускающих в чемпионате. Как вам удалось наладить игру в обороне?

— Игра в атаке и игра в обороне — две главные, но разные по структуре действий составляющие футбола. Казалось бы, и там, и там нужно хорошо работать с мячом, быстро передвигаться по полю, но все-таки это разные вещи, и они требуют разного уровня исполнения. Если в обороне преимущество в первую очередь отдается строгой игровой дисциплине и хорошей готовности (как физической, так и психологической), то в атаке куда большую роль играет индивидуальное мастерство и импровизация. Когда таких игроков в команде не хватает, то за счет организованности, дисциплины и физической готовности качественно выстроить игру в атаке невозможно, будем прямо говорить. Поэтому больший акцент идет на построение оборонительной игры. Нам удается хорошо играть в защите за счет физической готовности, строгой игровой дисциплины и высокого волевого потенциала.

— В «Амкаре» сейчас много молодых и талантливых футболистов, которых еще год назад никто не знал. Как клубу удается так хорошо работать в плане селекции?

— Селекционный отдел в «Амкаре» действительно работает неплохо. Постоянно просматриваем, изучаем игры российских профессиональных клубов, поддерживаем связь с зарубежными коллегами. В случае с нашей командой осуществлять это очень непросто из-за нашего скромного финансирования. От тренера тоже зависит многое — важно помочь футболисту раскрыться, а к этому готовы не все. Например, Георгия Джикия я знал еще по сборам в «Анжи», он приезжал на просмотр. Задатки его были видны уже тогда, но было совершенно ясно, что его время еще не подошло. У каждого футболиста свое время: одни раскрываются раньше, другие чуть попозже. Но то, что у Джикии есть высокая скорость и хорошая координация, было видно и тогда. Ему нужно было набраться опыта, игровой практики, повзрослеть. Когда он приехал в «Амкар», уже на первом сборе стало ясно — этот футболист должен остаться в команде.

— «Амкар» покинул один из главных лидеров команды Александр Селихов. Как думаете, «Спартак» не сломает его психологически? Такое уже случалось со многими футболистами, переходившими в московский клуб...

— Селихов за последние два года стал психологически гораздо более устойчив и крепок. Когда я пришел в «Амкар», он этими качествами не отличался. Мы планировали ставить его в состав еще в 2015 году. Однако не получилось, и главной причиной было то, что он не мог управлять своими эмоциями. Эти вещи тоже нужно объяснять футболистам, нужно учить. Но мы проделали большую работу. Поэтому не думаю, что «Спартак» или какая-то другая команда могут сломать Сашу. Вот вы сказали, что «Спартак» многих ломал. Но люди ломались, наверное, все-таки сами. Как бы ни складывалась ситуация, профессиональный футболист должен находить мотивацию внутри себя вне зависимости от того, как складываются отношения с тренером или клубом. Он должен находить причины и проблемы в себе, а не в команде и тренере. Каждый должен понимать — если он будет лучше, сильнее своего конкурента, то вероятность его появления в составе станет выше. Думаю, Саша сможет претендовать на место в основном составе «Спартака». Если же он будет проигрывать конкуренцию, уверен — он найдет силы правильно вести себя, по-человечески, по-дружески, уважительно к своим коллегам и тренерам. В конце концов Селихов вырастет в еще более классного игрока.

— Есть ли опасения, что еще кто-то может покинуть «Амкар»? Если да, то где будете искать резервы: на трансферном рынке или внутри команды?

— В наших условиях мы можем продать любого игрока, если получим за него хорошие отступные. Тренеру, конечно, никогда не хочется расставаться с футболистами. Ни с Селиховым, ни с кем-то другим. Хотя бы по той причине, что все уже относительно сыграны друг с другом, хорошо знают требования тренера. Если и расставаться, то по минимуму, чтобы это не отразилось на наигранных связях, которые есть сегодня в команде. Думаю, если нам удастся сохранить текущий состав, то больше двух-трех новых футболистов не потребуется. Порой нам приходилось расставаться с игроками, которых очень не хотелось отдавать. Например, Богдан Бутко или Дмитрий Белоруков. Сегодня в этом смысле ситуация относительно стабильная, но всё равно команду могут покинуть некоторые футболисты — предложения по нескольким игрокам есть. Нельзя сказать, что всё уже решено, но переговоры ведутся. И мы должны быть к этому готовы.

— В вашем тренерском штабе трудятся Андрей Каряка и Вадим Евсеев. Как вы оцениваете их перспективы в роли главных тренеров?

— Во-первых, я доволен своими помощниками. Во-вторых, в наших взаимоотношениях подход достаточно демократичный. Все вопросы, связанные с играми, тренировками, дисциплинарными и прочими бытовыми и житейскими делами, мы обсуждаем коллегиально и открыто. И я доволен их работой во всех этих аспектах: они часто проводят тренировки вместо меня, участвуют в планировании тренировочного процесса. Жаль, что сейчас принят регламент, согласно которому перед играми интервью должен давать обязательно главный тренер команды. В прошлом году я мог отправлять на пресс-конференции Евсеева и Каряку. Это для них тоже хорошая школа. Тренер должен уметь говорить не только с командой, но и грамотно выступать перед более значительной аудиторией. У «Амкара» были сложные ситуации, особенно в конце сезона-2014/15, когда команда смогла провести хорошую серию игр и вылезти из трудного положения. Это тоже идет в копилку моим ассистентам. С помощниками я, как правило, обсуждаю все детали программы или плана на игру, тренировки. Они — активные участники всех этих процессов. Считаю, что Каряка и Евсеев на сегодня относительно неплохо подготовленные тренеры. Не буду говорить, что они готовы возглавить какую-то команду, но самостоятельно работать уже могут.

— Многие считают, что российским игрокам и тренерам стоит пробовать свои силы за границей. И в этой связи хотелось бы, конечно, спросить про Леонида Слуцкого, которому многие прочат карьеру в Европе...

— Первое и самое главное — это оценка своих возможностей в сопоставлении со знаниями, опытом и возможностями тренеров, которые сейчас работают в лучших командах, в лучших футбольных странах. С точки зрения понимания футбола, тренировочного процесса Слуцкий не уступит никому из лидеров современного тренерского цеха. Мы видим и слышим, что говорят и что делают эти тренеры. Они — большие, талантливые специалисты. Но и Россия никогда не была обделена талантами. Мы всегда были плохо организованы, но мозгов в нашей стране всегда хватало. Работа тренера — это работа творческая, интеллектуальная. Слуцкий — очень опытный специалист. Он работал в разных командах, много лет провел в ЦСКА и везде проявлял себя достойно. Леонид Викторович имеет хорошую теоретическую базу. Он кандидат наук, между прочим. Во всем, что касается игрового и тренировочного процесса, никаких вопросов к его уровню нет.

А вот что касается ментальности, знания языка... Я никогда не слышал, чтобы Слуцкий говорил на английском. Несмотря на то что мы хорошо знакомы, я не знаю, насколько хорошо он владеет иностранными языками. В данном случае это очень важно. Если Слуцкий легко и свободно общается, например, на английском, то не сомневаюсь — он может успешно работать в любой команде Европы.

— Вы ведь тоже работали за границей, в Японии. Вам мешал языковой барьер?

— Это просто тихий ужас! Мне приходилось в некоторых случаях говорить переводчику: «Ты переводи то, что я говорю, а не то, что ты считаешь нужным». Я не знаю японского, не знаю, что он говорит. Но он отработал там много лет и, видимо, какое-то представление об игре команды у него сложилось. В некоторых случаях он считал нужным сказать нечто свое. Я по реакции футболистов понимаю: что-то не так, есть недопонимание, переводчик явно переводит что-то не так. В такой ситуации очень важно знать язык самому. Переводчик должен быть свой, с которым ты уже отработал много лет или хорошо его знаешь.

— А в бытовом плане тяжело было в Японии?

— Тяжело, так как ментальность совершенно разная. К примеру, как я живу в Перми: утром на стадион и до 10–11 вечера на стадионе. Потом домой переночевать и утром снова на стадион. Здесь легче — ты постоянно в работе, говоришь на родном языке с людьми твоей ментальности. Человеку ведь что нужно? Чтобы его понимали. Взаимопонимание, конечно, играет важную роль и для душевного равновесия, и для того, чтобы ты мог себя реализовать. Не только футболистам, тренеру тоже нужны условия, в которых он мог бы себя проявлять. В Японии в этом смысле сложнее. Там ты приходишь, смотришь тренировки, смотришь игры — и всё. С тренерами не поговорить — разговариваешь со всеми через переводчика. Задерживать их надолго тоже не принято. Здесь помощники со мной всегда — до 10–11 вечера. Сколько тренер находится на базе, столько и ассистенты. Там всё совсем не так. В общем, непросто.

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