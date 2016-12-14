Наш неисчерпаемый фонд

По заведенной традиции конец года — время подготовки и одобрения нового бюджета, а также новых переживаний о судьбе Резервного фонда. И если в предыдущие годы предупреждения об исчерпании наших стратегических резервов исходили в основном от экспертного сообщества, то на будущий год сценарий полного исчерпания Резервного фонда заложен в бюджет в качестве основного. Так ли неизбежен роковой момент исчерпания Резервного фонда и что может ждать нашу экономику в случае такого базового для Минфина сценария?

Начнем с того, что предсказания об исчерпании ресурсов Резервного фонда отнюдь не новы — можно вспомнить множество предсказаний относительно неминуемого истощения «кубышки» не только за последние несколько лет, но и уже в достаточно далеком 2010 году. Сохранение Резервного фонда при этом было связано как с восстановлением цен на нефть, так и со стремлением Минфина использовать имеющиеся инструменты для снижения нагрузки на Резервный фонд. Нынешний год наглядно иллюстрирует проведение такого рода стратегии.

Так, даже при негативном сценарии снижения цен на нефть и давления на бюджет Минфин задействовал другие инструменты финансирования бюджетного дефицита, в том числе доходы от приватизации. Новая волна приватизации, анонсированная в этом году и стартовавшая с приватизации «Алросы», во многом призвана расширить круг инструментов финансирования бюджетного разрыва. Эту же цель — снижение давления на Резервный фонд — будут преследовать растущие заимствования на внутреннем долговом рынке. При этом, учитывая низкий уровень государственного долга (около 15% ВВП), возможности для наращивания заимствований остаются значительными. Кроме того, вполне вероятен дальнейший выход на рынки заимствования за рубежом — тестирование международных рынков капитала в этом году во многом было направлено на укрепление этого инструмента в качестве дополнительного средства финансирования бюджетных разрывов.

Наконец, свою роль может сыграть и фактор цен на нефть. В контексте теперешней ситуации на мировых товарных рынках и после достижения соглашения стран ОПЕК о координации действий для стабилизации мировых цен на нефть, казалось бы, можно рассчитывать на более благоприятный сценарий для бюджета и Резервного фонда. По оценкам Минфина, если цена на нефть окажется на уровне $50 за баррель вместо заложенных в бюджет $40 за баррель, российский бюджет получит до 1 трлн рублей дополнительных доходов. При этом, как отметил министр финансов Антон Силуанов, половина сверхзапланированных доходов может пойти в Резервный фонд. Но, как справедливо отмечает глава Минфина, рост цен на нефть — «конъюнктурный фактор, и нельзя «делить шкуру неубитого медведя»».

В текущих более благоприятных условиях крайне важно удержаться от расходования всех дополнительных средств или от упования на более высокие нефтяные цены — есть целый ряд факторов, которые могут обратить восходящий тренд в ценах на нефть вспять, в том числе рост предложения со стороны США или хрупкость достигнутых ОПЕК договоренностей. Важно также учитывать и укрепление рубля, которое сопровождает рост цен на нефть и несет в себе риски для доходной части бюджета. Почти уже десятилетний опыт его существования говорит в пользу того, что со стороны правительства будут предприниматься попытки не допустить полного расходования средств Резервного фонда. С чем же связано такое стремление сохранить наш стратегический резерв? Прежде всего Резервный фонд сыграл ключевую роль в преодолении кризиса 2008–2009 годов: из бюджетных резервов тогда было потрачено почти $100 млрд — в основном для смягчения ситуации в социальной сфере. Резервный фонд продолжает исполнять свою ключевую функцию и в последние несколько лет, став главным фактором адаптации бюджета к резко изменившейся внешней конъюнктуре. Помимо этого Резервный фонд и Фонд национального благосостояния являются важнейшими подпорками для суверенных рейтингов нашей страны — исчерпание этих резервов может перевести российскую экономику в качественно иную, более неблагоприятную ситуацию с точки зрения суверенных и корпоративных рейтингов и стоимости заимствований наших компаний, федерального и регионального бюджетов.

С учетом такой роли в нашей экономике, возможно, Резервный фонд со временем станет частью русского народного фольклора — невольно напрашиваются параллели с русскими сказками о палочке-выручалочке, скатерти-самобранке, неразменном пятаке и т.п. Загадочные «внешние факторы» приводят к росту цен на нефть и появлению нежданных дополнительных доходов, они же — также непостижимым образом — лишают нас ставших со временем привычными дивидендов. При этом вот уже почти как десять лет резервы фонда тратятся, но так пока полностью и не исчерпываются. По крайней мере в следующем году можно надеяться на то, что Резервный фонд сохранится, пусть и в меньших объемах. Но, как и во всех наших народных сказаниях, для такого благоприятного сценария придется много поработать.

Автор — главный экономист Евразийского банка развития