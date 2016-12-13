Таиланд может одним из первых начать прием карт «Мир»

Таиланд, популярный среди российских туристов, может стать одной из первых стран, которые напрямую принимают к оплате карты отечественной платежной системы «Мир», рассказал журналистам во вторник гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК, является оператором ПС «Мир») Владимир Комлев.

«Возобновляется интерес во взаимодействии с популярным среди россиян Таиландом, где присутствуют два мощных платежных игрока, которые маршрутизируют в том числе операции международных платежных систем. С ними ведем переговоры о потенциальном межсистемном взаимодействии. Возможно, с Таиландом будем пробовать прямой способ реализации», — сказал Комлев.

Сроков начала приема карт «Мир» в Таиланде глава НСПК не уточнил.

Сейчас ни в одной стране мира прямой прием карт российской платежной системы не налажен. Платежная система «Мир» намерена реализовать прием карт за рубежом через кобейджинговые программы с другими международными платежными системами.

«Мир» также планирует работать напрямую с платежными системами стран, где традиционно высок туристический поток россиян. Это Турция, Египет и другие государства Средиземного моря и Юго-Восточной Азии.