Работники «Почты России» Петербурга отдали грабителю фальшивые деньги

Сотрудницы «Почты России» в Санкт-Петербурге выдали преступнику, попытавшемуся ограбить почтовое отделение, фальшивые купюры. Инцидент произошел в понедельник вечером в здании на улице Шевченко в Василеостровском районе, сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.



В помещение отделения ворвался неизвестный злоумышленник и, угрожая работницам, потребовал у них деньги. Однако женщины 53 и 48 лет не растерялись, передав мужчине вместо настоящих денег муляж в виде «куклы» — 10 тыс. рублей достоинством по 100 рублей.

Поняв, что купюры ненастоящие, грабитель выбросил их и скрылся с места происшествия.



Пока грабитель проверял деньги, сотрудницы почты успели нажать тревожную кнопку. Полиция приехала к отделению через девять минут, сообщает телеканал «Звезда».

В результате инцидента никто не пострадал, ведется следствие.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.