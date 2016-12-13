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Работники «Почты России» Петербурга отдали грабителю фальшивые деньги

Женщины 53 и 48 лет даже успели нажать тревожную кнопку

Сотрудницы «Почты России» в Санкт-Петербурге выдали преступнику, попытавшемуся ограбить почтовое отделение, фальшивые купюры. Инцидент произошел в понедельник вечером в здании на улице Шевченко в Василеостровском районе, сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В помещение отделения ворвался неизвестный злоумышленник и, угрожая работницам, потребовал у них деньги. Однако женщины 53 и 48 лет не растерялись, передав мужчине вместо настоящих денег муляж в виде «куклы» — 10 тыс. рублей достоинством по 100 рублей.

Поняв, что купюры ненастоящие, грабитель выбросил их и скрылся с места происшествия.

Пока грабитель проверял деньги, сотрудницы почты успели нажать тревожную кнопку. Полиция приехала к отделению через девять минут, сообщает телеканал «Звезда».

В результате инцидента никто не пострадал, ведется следствие.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Работники «Почты России» Петербурга отдали грабителю фальшивые деньги

Женщины 53 и 48 лет даже успели нажать тревожную кнопку

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