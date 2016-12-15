Александр Медведев: «Категорически против сокращения клубов КХЛ»

На прошлой неделе в Москве прошел Кубок легенд по хоккею. А в предстоящие дни столица примет у себя Кубок «Первого канала». Между этими событиями член совета директоров СКА и Континентальной хоккейной лиги, первый президент КХЛ Александр Медведев рассказал «Известиям» о том, может ли в ближайшие годы повториться проведение Матча звезд лиги на открытом катке, нужно ли сокращать количество команд в КХЛ и уместно ли проводить параллели между нынешним лидерством СКА с доминированием ЦСКА в чемпионате СССР.

— Как оцениваете прошедший Кубк легенд?

— Такие мероприятия всегда привлекают зрителей и напоминают нам, что хоккей — это зимний вид спорта. Турнир проводится не первый год, но сейчас он был сыгран на открытом катке, что способствует ностальгии по нашему детству. Думаю, Кубок легенд в очередной раз успешно выполнил свою функцию и порадовал поклонников игры.

— Есть шанс, что в ближайшие годы Матч звезд КХЛ снова проведут на открытом катке?

— Почему бы и нет? Играли же на Красной площади в 2009 году. Там были определенные проблемы со льдом, но тем не менее многие участники той встречи до сих пор вспоминают ее самыми теплыми словами. Но пока я с нетерпением жду ближайший Матч звезд в Уфе. Считаю правильным формат с четырьмя сборными дивизионов — тут еще и спортивный принцип появится.

— Вас удивил выбранный болельщиками состав команд на Матч? Например, попадание в список Владимира Соботки, в начале сезона конфликтовавшего с «Авангардом» и пока не показывающего свой уровень?

— Все-таки Соботка — это очень яркий и неординарный хоккеист. Поэтому его выбрали болельщики. Мы знаем его истинные возможности, и надеюсь, нынешние его проблемы являются временными.

— Сейчас СКА на голову превосходит всех в КХЛ…

— Главное, чтобы не сглазили. Мы знаем примеры, когда команда выигрывает «регулярку», блестяще ее проходит, а потом в плей-офф что-то ломается и идет не так, как нужно. СКА с этим уже сталкивался. И другие клубы тоже. Думаю, многие славословия имеют тайную мысль навести порчу.

— Вы согласны со сравнениями нынешнего СКА с советским ЦСКА?

— Нет, я думаю, что параллели здесь неуместны. Время сейчас другое. И хоккей другой. На мой взгляд, то, что многие ребята из клуба пробиваются в сборную, — это здорово. Они же своей игрой доказывают право быть в национальной команде. Не потому, что Знарок — главный тренер СКА. Был пример, когда Олег Валерьевич уже возглавлял команду и мог принимать решения, а Илья Ковальчук оказался не только вне сборной, но и вне состава СКА. Играют хоккеисты, а не имена.

— То есть разговоры о СКА как о базовом клубе сборной несостоятельны?

— То, что для сборной наигранные в клубах звенья всегда лучше, — это не новость. Но это не значит, что хоккеист СКА имеет гарантии попадания в сборную только из-за того, что главным тренером обеих команд является один человек. Пример Ковальчука тому свидетельство. Что касается разговоров об уровне КХЛ, упавшем из-за доминирования СКА, то я не совсем согласен с этим. Да, вверху таблиц конференций в этом сезоне есть небольшое расслоение — на Западе доминируют ЦСКА и СКА, на Востоке — «Магнитка», «Авангард» и «Ак Барс». Но за остальные путевки в плей-офф идет довольно жесткая борьба. Отрыв между пятым и десятым местом небольшой. Уверен, в плей-офф будет еще интереснее.

— Как вы отнеслись к тому, что сборная России повезла на ноябрьский Кубок Карьялы свой резерв и много молодежи?

— Отличная идея. Я всегда поддерживал точку зрения, что Евротур — это в первую очередь испытание для наших молодых хоккеистов. И здорово, что на Кубке «Первого канала» будет сочетание опыта и молодости. К тому же в этом году — юбилей нашего хоккея. И в связи с ним болельщики наверняка хотели бы видеть на льду звезд вроде Павла Дацюка, Ильи Ковальчука и Сергея Мозякина.

— Как член совета директоров КХЛ, что вы думаете о финансовых проблемах некоторых клубов лиги?

— Думаю, что они решат эти проблемы, а лига им в этом всячески будет помогать. Недавно, к примеру, «Слован» заявил, что им удалось найти деньги. Я уверен, что клуб доиграет сезон. Точнее, я бы даже по-другому сказал: я знаю, что они доиграют сезон.

— Как вы относитесь к идее сокращения КХЛ до 16 команд?

— Я категорически не согласен с ней. Люди не анализируют, как у нас развивается хоккей. Откровенно говоря, даже странно слышать и читать такое. 12, 16 команд… Да, возможно, конкуренция в самом турнире усилится. Но при этом наши традиционные хоккейные города потеряют клубы высшего уровня, а это на пользу российскому хоккею точно не пойдет.



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