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Кабмин Узбекистана ушел в отставку

Премьер-министр страны Шавкат Мирзиёев был избран на пост главы государства

Верхняя палата парламента Узбекистана сегодня приняла отставку премьер-министра Шавката Мирзиёева, который был признан Центральной избирательной комиссией избранным главой государства.

Согласно законодательству, отставка главы кабмина республики влечет за собой отставку правительства.

Накануне было принято решение о выдвижении на пост премьер-министра кандидатуры Абдуллы Арипова, который в сентябре был назначен вице-премьером указом и.о. президента Мирзиёевым, передает ТАСС.

«Политический совет УзЛиДеП на заседании 12 декабря принял решение о внесении на рассмотрение президента кандидатуры Абдуллы Нигматовича Арипова на должность премьер-министра страны», — отмечается в сообщении пресс-службы Либерально-демократической партии Узбекистана.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Кабмин Узбекистана ушел в отставку

Премьер-министр страны Шавкат Мирзиёев был избран на пост главы государства

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