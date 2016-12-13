Мэра Екатеринбурга обокрали во время лекции в музее

Мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана обокрали на выставке Миши Брусиловского. У главы города похитили авторский альбом. Об этом Ройзман сообщил на своей страничке в соцсети.

Неизвестный присвоил альбом с репродукциями работ художника Миши Брусиловского, который скончался полтора месяца назад. Евгений Ройзман принес альбом на выставку, где читал лекцию. Альбом всё это время находился на столе.

«Слушали меня очень внимательно, потом я со всеми фотографировался, потом подписывал открытки. Потом обнаружил, что альбом украли. И очень расстроился. Вот и верь после этого людям...» — написал Ройзман.

Камеры Музея изобразительных искусств зафиксировали момент кражи и самого злоумышленника, поэтому музей на своей странице в Facebook предложил вернуть альбом на вахту анонимно, сообщает РЕН ТВ.