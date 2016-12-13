Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Мэра Екатеринбурга обокрали во время лекции в музее

Евгений Ройзман выступал на выставке Брусиловского

Мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана обокрали на выставке Миши Брусиловского. У главы города похитили авторский альбом. Об этом Ройзман сообщил на своей страничке в соцсети.

Неизвестный присвоил альбом с репродукциями работ художника Миши Брусиловского, который скончался полтора месяца назад. Евгений Ройзман принес альбом на выставку, где читал лекцию. Альбом всё это время находился на столе.

«Слушали меня очень внимательно, потом я со всеми фотографировался, потом подписывал открытки. Потом обнаружил, что альбом украли. И очень расстроился. Вот и верь после этого людям...» — написал Ройзман.

Камеры Музея изобразительных искусств зафиксировали момент кражи и самого злоумышленника, поэтому музей на своей странице в Facebook предложил вернуть альбом на вахту анонимно, сообщает РЕН ТВ.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Мэра Екатеринбурга обокрали во время лекции в музее

Евгений Ройзман выступал на выставке Брусиловского

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Кражи в метро: что важно знать

Кражи в метро: что важно знать

Какие станции наиболее опасны, чего стоит остерегаться и как поступить, если вас все-таки обокрали, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке