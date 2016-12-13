В Рязанской области появится детский технопарк

Проект будущего детского технопарка в Рязанской области будет создаваться в следующем году. Как сообщил на заседании областного правительства губернатор региона Олег Ковалев, средства на разработку предусмотрены в бюджете.

По словам Ковалева, устройство такой площадки в области — это часть большой работы по подготовке специалистов для промышленности, передает РИА «7 новостей».

Как подчеркнул губернатор, технопарку необходимо сотрудничать с конкретными предприятиями. Планируется, что дети смогут обучаться азам востребованных инженерных профессий.

Также глава региона поддержал создание филиалов детского технопарка в муниципальных образованиях. «Такие предложения уже поступают, в частности, от Елатомского приборного завода», — сообщил Ковалев.

Создание нового технопарка потребует качественной работы заинтересованных ведомств, отметил губернатор.