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Крым будет продолжать борьбу за скифское золото

Глава региона Сергей Аксенов заявил, что для этого будет сделано все возможное

Крым будет продолжать бороться за скифское золото, несмотря на решение суда Амстердама о принадлежности экспонатов, вынесенное 14 декабря.

«Мы борьбу за право Крыма претендовать на экспонаты не оставим, дальше будем продолжать совместно с МИДом, Министерством культуры РФ. Позиция юридическая и правовая отстроена, как будет развиваться — мне сложно сказать. Мы сделаем все возможное», — сказал глава региона Сергей Аксенов, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что западные институты в спорных ситуациях занимают чью угодно сторону, но только не российскую. Аксенов уточнил, что это «их проблемы».

Глава Крыма добавил, что если в странах Запада появятся «вменяемые люди», то им станет ясно, что позиция о принадлежности скифского золота Украине неконструктивна.

«Это все было в музейных фондах Крыма и к Украине отношения не имело», — подчеркнул Аксенов.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Крым будет продолжать борьбу за скифское золото

Глава региона Сергей Аксенов заявил, что для этого будет сделано все возможное

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