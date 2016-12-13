Крым будет продолжать борьбу за скифское золото

Крым будет продолжать бороться за скифское золото, несмотря на решение суда Амстердама о принадлежности экспонатов, вынесенное 14 декабря.

«Мы борьбу за право Крыма претендовать на экспонаты не оставим, дальше будем продолжать совместно с МИДом, Министерством культуры РФ. Позиция юридическая и правовая отстроена, как будет развиваться — мне сложно сказать. Мы сделаем все возможное», — сказал глава региона Сергей Аксенов, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что западные институты в спорных ситуациях занимают чью угодно сторону, но только не российскую. Аксенов уточнил, что это «их проблемы».

Глава Крыма добавил, что если в странах Запада появятся «вменяемые люди», то им станет ясно, что позиция о принадлежности скифского золота Украине неконструктивна.

«Это все было в музейных фондах Крыма и к Украине отношения не имело», — подчеркнул Аксенов.