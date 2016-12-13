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Девять фанатов ЦСКА задержаны по делу о драке на матче со «Спартаком»

В полиции считают, что задержанные имеют непосредственное отношение к факту хулиганства на московском дерби

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сотрудники уголовного розыска задержали фанатов московского ЦСКА для проведения следственных действий в рамках дела о хулиганстве.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного главка, в результате обысков, проведенных по 15 адресам в Москве, Владимире, Павловском Посаде и Красногорском районе Подмосковья, было задержано девять человек.

По данным следствия, задержанные болельщики являются зачинщиками и активными участниками драки, произошедшей 29 октября 2016 года во время проведения матча в Москве с фанатами «Спартака».

В пресс-службе также информировали, что при проведении следственных действий были изъяты 175 патронов к травматическому оружию, муляж гранаты, холодное оружие, бейсбольная бита, средства связи и иные предметы, которые имеют отношение к уголовному делу. 

Отмечается, что в обысках участвовали более 100 сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, дерби между «Спартаком» и ЦСКА прошло 29 октября и завершилось победой красно-белых со счетом 3:1. Всего из-за различных правонарушений была задержаны около 70 человек, из них семеро — за использование пиротехники.

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Девять фанатов ЦСКА задержаны по делу о драке на матче со «Спартаком»

Девять фанатов ЦСКА задержаны по делу о драке на матче со «Спартаком»В полиции считают, что задержанные имеют непосредственное отношение к факту хулиганства на московском дерби

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