В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом

В столице задержали мужчину, который грозился взорвать дом. Он оказался психически больным.

Инцидент произошел во вторник на севере Москвы. Мужчина угрожал взорвать жилой дом № 30, корпус 3 на Кронштадтском бульваре при помощи петард. В правоохранительных органах отметили, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В пресс-службе столичного главка отметили, что мужчину после задержания направили в профильное медучреждение.

В правоохранительных органах отметили, что «петардами» оказались перемотанные изолентой лампочки.

Ранее сообщалось, что мужчина на севере Москвы позвонил по телефону доверия и психологической помощи полиции и заявил, что не хочет жить. Он пригрозил взорвать жилой дом, сообщает телеканал «360».