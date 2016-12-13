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Пассажиры московского метро помогли схватить зацепера. Видео

Подросток катался между вагонами поезда, рискуя жизнью

В столичной подземке задержали зацепера, который катался между вагонами поезда, нарушая тем самым правила и рискуя жизнью. Поймать подростка помогли пассажиры метрополитена, вовремя сообщив машинисту электропоезда об инциденте.

Поезд остановился на станции метро «Проспект Мира» Кольцевой линии, после чего машинист проверил вагоны. Тем временем подросток протиснулся под поездом, поднялся на платформу и попытался сбежать, но не успел: нарушителя схватил машинист. Чтобы задержать его, сотруднику подземки пришлось подставить ему подножку. В результате между подростком, машинистом и пассажирами произошла потасовка. Пассажиры помогли задержать юного нарушителя и передать его сотрудникам полиции, сообщает телеканал «360».

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Пассажиры московского метро помогли схватить зацепера. Видео

Подросток катался между вагонами поезда, рискуя жизнью

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