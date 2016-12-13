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Путин поздравил Джeнтилoни со вступлением в должность премьера Италии

Российский президент подтвердил готовность к активной совместной работе по наращиванию двусторонних отношений

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Италии Паоло Джeнтилoни с вступлением в должность.

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства подтвердил готовность к активной совместной работе по наращиванию всего комплекса партнерских отношений между Россией и Италией.

Он отметил, что в Москве Джeнтилoни знают как сторонника развития конструктивных взаимовыгодных двусторонних отношений.

Путин также выразил готовность к координации усилий двух стран в решении актуальных вопросов европейской и глобальной повестки дня.

Кроме того, в поздравительной телеграмме глава России выразил уверенность, что богатый политический опыт и большие знания Джентилони будут способствовать успешному выполнению ответственной миссии на посту председателя совета министров Италии.

Российский президент поздравил нового итальянского премьер-министра с наступающими праздниками — Рождеством и Новым годом и пожелал ему успехов на его новом посту.

Напомним, премьер-министр Италии Маттео Ренци покинул пост в связи с поражением на референдуме по конституционной реформе 4 декабря. Президент Маттарелла передал премьерский мандат Джeнтилoни, министру иностранных дел в правительстве Ренци, по итогам трехдневных консультаций с представителями всех политических сил страны.

Накануне вечером Джeнтилoни принес присягу в присутствии президента Италии Сeрджo Мaтaрeллы.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Путин поздравил Джeнтилoни со вступлением в должность премьера Италии

Российский президент подтвердил готовность к активной совместной работе по наращиванию двусторонних отношений

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