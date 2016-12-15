Письма Деду Морозу написали больше 20 тыс. взрослых и детей

В этом году читать письма и исполнять желания Деду Морозу из Великого Устюга помогает один из федеральных телеканалов. Целая команда редакторов уже несколько месяцев 24 часа в сутки семь дней в неделю изучает послания со всех уголков нашей страны — их пришло больше 20 тыс. Дед Мороз уже отправился в путешествие по России, а письма всё идут и идут. Возраст авторов писем — от полутора до 93 лет, более половины — взрослые. Деда Мороза просят подарить микроавтобус, квартиру, шубу, поездку за границу. Но самая популярная взрослая просьба — погасить кредит.

Из 7 тыс. детей, которые уже прислали письма Деду Морозу, только три ребенка попросили книги. Один из них оказался слепым. Это 14-летний Георгий из Ставрополя, и книги ему нужны не простые, а со специальным выпуклым шрифтом для слепых по системе Брайля. А еще Георгий играет на нескольких музыкальных инструментах, поэтому ему нужны и ноты для слепых. Пока помочь юному таланту даже Дед Мороз не в силах — и книги, и ноты оказались страшным дефицитом. А ведь Георгий не один, он учится в специальной музыкальной школе для слепых. Ноты там — на вес золота, большую часть произведений дети учат на слух.

Кто-то из детей просит Деда Мороза приехать к ним в гости, кто-то просто поздравить их 31 декабря. Дети до семи лет мечтают об игрушках. Правда, таких посланий мало. Основная часть писем приходит от ребят в возрасте 9–16 лет, которые очень хотят получить в подарок ноутбук, планшет или телефон известного бренда. И только от него. Еще у подростков очень популярен гироскутер.

Около 10% писем приходит от деток, которые просят на Новый год музыкальные инструменты, причем диапазон неожиданно широк: пианино, флейта, гитара, баян, балалайка, саксофон. Причины разные: у кого-то сломался старый инструмент и купить новый родителям не на что, а у кого-то его и вовсе нет. Например, первоклассник из чувашской деревни мечтает о маленькой гармошке. Мальчик — инвалид, у него парез правой руки. Папа сделал из сломанных инструментов гармошку и уже научил его играть. Теперь мальчик хочет получить в подарок настоящий инструмент.

Примерно 30% писем приходит от взрослых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Читать их нелегко: пожары, потеря работы, инвалидность, сложные операции, дорогостоящие лекарства и т.д. А что может Дед Мороз сделать для женщины, которую обманул работодатель?

Деду Морозу подчас пишут, как в одно из министерств или ведомств: с приложением подтверждающих документов, с персональными данными. Единственное, что отличает такие послания от писем в министерство, так это робкая надежда на чудо.

«Дедушка Мороз, прошу, помоги мне с ремонтом канализации! Мне 62 года! Муж умер в 2015 году, сыновьям я стала обузой. Обратиться мне больше не к кому!»

Проблемы ЖКХ — это тема, с которой редакторы сталкиваются каждую неделю. А еще —старость и одиночество. Пенсионеры пишут письма с просьбой помочь поехать в Германию на могилку к родным, купить дрова, сделать ремонт и даже помочь разобраться в офисных программах.

Впрочем, не все пенсионеры настроены пессимистично. Так, 61-летняя баба Света просит: «Дедушка Мороз, подари мне мужчину моей мечты!» И баба Света — не единственная женщина, которая обращается к Деду Морозу с подобной просьбой. Девушки от 20 до 30 лет просят воплотить в реальность свадьбу их мечты или подарить свадебное путешествие на Мальдивы или Бали.

С возрастом мечты становятся скромнее — например, женщины за 40 просто хотят встретить нормального мужчину. А вот мужчины женщин не просят. Никаких. За два месяца единственный парень попросил жену: «Дорогой Дедушка Мороз! В новом году хочу, чтобы сбылась мечта — сделать предложение любимой девушке!» Теперь за молодого человека переживает вся редакция.



Но к кому же из 20 с лишним тысяч адресатов придет в гости настоящий Дед Мороз? Это тайна. Он выбирает сам.

