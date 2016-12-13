Женщина потребовала 500 тыс. рублей от «Азбуки вкуса» после перелома

В одном из московских супермаркетов сети «Азбука вкуса» женщина сломала руку, поскользнувшись на мокром полу. После случившегося пострадавшая требует от руководства магазина компенсации за причиненный ее здоровью ущерб.

После полученного перелома руки женщина перенесла сложную операцию по восстановлению локтевого сустава, и даже после этого ее рука до конца не сгибается. Она требует от супермаркета компенсацию в размере 500 тыс. рублей. Директору супермаркета пострадавшая принесла претензию об отсутствии предупреждающих табличек «Осторожно, мокрый пол».

Сотрудники «Азбуки вкуса» отрицают отсутствие данных табличек, однако записи с камер видеонаблюдения предоставить они отказались.

По мнению юриста, наличие или отсутствие соответствующих табличек не снимает с руководства супермаркета ответственности за безопасность клиентов магазина. Представитель сети Андрей Голубев заявил, что претензия пострадавшей уже находится на анализе в юридическом отделе и в департаменте качества и что проводится ряд экспертиз на предмет всех претензий, когда требуются финансовые выплаты.

Юристы советуют всем при возникновении подобных ситуаций незамедлительно обращаться в полицию и писать заявление по факту получения телесных повреждений, сообщает телеканал «360». Правоохранительные органы в рамках дознания проведут необходимые экспертизы, результаты которых можно затребовать в ходе гражданского процесса, если уголовное дело возбуждено не было.