Нелегальные сигареты отследят с помощью микромарок

Табачная отрасль уже в следующем году будет контролироваться автоматизированной системой контроля — полным аналогом ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) для алкогольного рынка. Совет Федерации до конца года внесет в Госдуму соответствующий законопроект. Кроме того, отслеживать контрафактные сигареты планируется с помощью специальных микромарок. Сенаторы подчеркнули — в России каждый восьмой магазин продает нелегальную табачную продукцию, поэтому вопрос важно решить оперативно. В Минфине же уточнили, что доля контрафакта составляет не более 2%.

Совет Федерации подготовил законопроект, который в 2017 году введет в действие систему контроля производства и розничных продаж табачной продукции в России — аналог ЕГАИС в алкогольной отрасли. Сейчас документ проходит юридическую экспертизу, и до нового года Совет Федерации намерен внести документ в Госдуму. Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Как один из разработчиков документа он надеется, что норма начнет действовать уже в 2017 году. По мнению сенатора, «было бы неплохо, чтобы это случилось в первой половине года».

Сергей Рябухин пояснил, что система контроля для табачной отрасли предполагает контроль как за производством табака и его оптовыми поставками, так и за розничными продажами. Одновременно с этим на сигаретные пачки будут клеить микромарки, которые позволят отслеживать легальную продукцию. По словам Сергея Рябухина, цена подобных микромарок не окажет существенного влияния на стоимость конечной продукции.

Между тем сенатор уточнил, что пока нет окончательного решения о том, каким образом будет вводиться ЕГАИС на табачном рынке — поэтапно либо сразу для всех звеньев. «Законопроект должен быть окончательно обсужден как с единомышленниками проекта, так и с его противниками и скорректирован с учетом замечаний», — заметил Сергей Рябухин. Он уточнил, что это произойдет на правительственной комиссии под председательством зампреда Александра Хлопонина.

Табачную продукцию важно контролировать — это увеличит сборы в государственную казну, подчеркивает сенатор. Так, в Совете Федерации уверены, что каждый восьмой магазин в России продает нелегальные сигареты. Тогда как объем акцизных платежей от табачных изделий за последние два года составил около 400 млрд рублей в год, подчеркнул Сергей Рябухин. Он уточнил, что в России от двух акцизных товаров — алкоголя и табачных изделий — в бюджет поступает 71% всех акцизных сборов.

Администрированием ЕГАИС на табачном рынке в будущем может заняться Росалкогольрегулирование, которое сейчас занимается системой контроля на алкогольном рынке.



Напомним, в начале ноября вице-премьер Александр Хлопонин дал Минсельхозу, Минфину и другим заинтересованным ведомствам поручение проработать вопрос о системе контроля для табачной отрасли и целесообразности ее внедрения. Ведомства к середине января должны будут исполнить поручение. Между тем Минсельхоз и Минфин уже сейчас против подобных шагов.

Например, в Министерстве финансов «Известиям» ранее сообщали, что «в отличие от алкоголя нелегальный оборот табачных изделий составляет незначительную величину — не более 2%». Минсельхоз привел в пример исследование AC Nielsen, из которого следует, что доля нелегальной табачной продукции за девять месяцев 2016 года выросла по отношению к аналогичному периоду 2015 года с 1 до 2%.

В табачной компании «БАТ Россия» думают, что ЕГАИС не решит проблему нелегальной табачной продукции, пока система не начнет функционировать во всех странах Евразийского экономического союза. В компании также считают статистику Совета Федерации относительно нелегальной розницы несостоятельной. По данным компании, доля сигарет, нелегально продаваемых в России, — 4%.



— Мы не считали количество торговых точек, а использовали другую методику — сбор пустых пачек, — добавили в «БАТ Россия».

В пресс-службе аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России заметили, что система ЕГАИС разрабатывалась для администрирования алкогольного рынка и не учитывает особенности производства сигарет. Например, в части скорости работы оборудования для их изготовления.

В пресс-службе торговой сети «Дикси» «Известиям» сообщили, что большим плюсом внедрения ЕГАИС был длительный тестовый период, во время которого были настроены все IT-системы, обучен розничный персонал и установлена система учета на складах.



— С учетом опыта внедрения алкогольного ЕГАИС мы не ожидаем больших сложностей при внедрении подобной системы для учета продаж табачной продукции, но тестовый период позволил бы избежать возможных накладок при запуске, — сообщил представитель сети.



Между тем следующий шаг, который готовы сделать сенаторы на табачном рынке, — гармонизация стоимости акцизных марок в рамках Евразийского экономического союза.



— Будет разработано специальное постановление о единых ставках. Российская сторона инициирует создание такого документа и представит его в Евразийскую комиссию, — сообщил сенатор Сергей Рябухин.

