В Саратове трамвай врезался в столб

Один из вагонов трамвая № 3 сошел с рельсов и врезался в столб в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел в районе остановки «Вишневая» на проспекте 50 лет Октября во вторник около полудня. В результате аварии пострадали 10 человек, все они получили травмы легкой и средней тяжести и доставлены в медучреждения, сообщает сайт НТВ.Ru. По мнению медиков, состояние всех госпитализированных «ближе к удовлетворительному».

На место аварии прибыло около 10 бригад скорой помощи и регионального Центра медицины катастроф.