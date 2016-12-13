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Тарифы на ЖКУ для жителей Москвы вырастут с 1 июля на 6,7%

Соответствующее постановление было принято на заседании президиума столичного правительства

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для москвичей с 1 июля 2017 года в среднем вырастут на 6,7%.

Соответствующее постановление было принято на заседании президиума столичного правительства 13 декабря.

Как отмечает телеканал «360», повышение будет ниже среднегодовой инфляции за 2016 год, а также оно соответствует предельному индексу роста коммунальных тарифов, который установило правительство РФ для Москвы на 2017 год, — 7%.

Согласно постановлению, тарифы на водоснабжение увеличатся на 7,2%, на теплоснабжение— на 4,7%, на горячую воду — на 10,6%, на газ — на 3,9% и на электроэнергию — от 0 до 7,2%.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Тарифы на ЖКУ для жителей Москвы вырастут с 1 июля на 6,7%

Соответствующее постановление было принято на заседании президиума столичного правительства

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