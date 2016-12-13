Единственный кинотеатр в Ельце могут закрыть в 2017 году

Власти Ельца приняли решение о ликвидации единственного в городе кинотеатра «Луч». Закрытие учреждения связано с его экономической неэффективностью.

За «Лучом» скопился долг в 1,4 млн рублей. Из-за неоплаченной коммуналки в кинотеатре отключили тепло. Власти города заявили, что они по Бюджетному кодексу не могут финансировать деятельность кинотеатра.

Чиновники горадминистрации обещали, что после ликвидации кинотеатра начнут активную работу с инвесторами на концессионной основе. Здание «Луча» продавать или сдавать в аренду они не намерены. Одним из обязательных условий для предпринимателей станет сохранения в нем кинотеатра, а также появления новых досуговых форм, в том числе общепита, пишет GOROD48.

