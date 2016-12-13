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Генконсульство России в Стамбуле взяли под усиленную охрану

Перед зданием за сутки прошло уже три антироссийских митинга из-за ситуации в Алеппо

Генеральное консульство РФ в Стамбуле взяли под усиленную охрану из-за антироссийских митингов, которые проходят у здания дипмиссии.

«За последние сутки перед зданием генерального консульства РФ в Стамбуле прошло три митинга в связи с ситуацией в Алеппо. В самом крупном из них приняло участие до 250 человек», — сообщил пресс-секретарь генконсульства Сергей Лосев, передает ТАСС.

«Во время проведения этих мероприятий и после их окончания рядом с нашим генконсульством постоянно находятся сотрудники полиции», — подчеркнул он.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Генконсульство России в Стамбуле взяли под усиленную охрану

Перед зданием за сутки прошло уже три антироссийских митинга из-за ситуации в Алеппо

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