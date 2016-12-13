Генконсульство России в Стамбуле взяли под усиленную охрану

Генеральное консульство РФ в Стамбуле взяли под усиленную охрану из-за антироссийских митингов, которые проходят у здания дипмиссии.

«За последние сутки перед зданием генерального консульства РФ в Стамбуле прошло три митинга в связи с ситуацией в Алеппо. В самом крупном из них приняло участие до 250 человек», — сообщил пресс-секретарь генконсульства Сергей Лосев, передает ТАСС.

«Во время проведения этих мероприятий и после их окончания рядом с нашим генконсульством постоянно находятся сотрудники полиции», — подчеркнул он.