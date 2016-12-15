«Дары смерти» без Гарри Поттера

В российский прокат выходят «Дары смерти» — великолепный хоррор о бремени отцовства от автора «Любимых» Шона Бирна.

Джесси (Итэн Эмбри), патлатый неформал и художник, в свои 35 продолжает противостоять системе, но ради блага семьи вынужден идти на компромиссы. Чтобы купить дом, Джесси на время забывает про творчество и рисует бабочек по заказу офисных менеджеров.



После переезда на новое место на него нисходит долгожданное вдохновение, картины пишутся одна за другой, но их кровавые сюжеты пугают даже автора. Тревогу усиливает ночной стук в дверь — прежний хозяин дома Рэй (Прюитт Тэйлор Винс), который явно психически нездоров, просится обратно.

Одна из главных жанровых сенсаций последних лет наконец добралась до российских экранов, что могло не случиться вовсе. Пока большая часть зрителей неотрывно следит за судьбой хоррор-франшиз вроде «Заклятия», настоящий ужас прячется на нишевых фестивалях и в отдаленных кинотеатрах. Такое периферийное кино смотрят по большей части только кинокритики и отъявленные фанаты, что, конечно, несправедливо — если где-то и теплится жизнь, то только там, в малобюджетной частной инициативе.

Австралийский рекламщик Шон Бирн ворвался в мир кино в 2009 году, когда его огнедышащий дебют «Любимые» покорил прессу и принес автору главный приз программы Midnight Madness фестиваля в Торонто. Впрочем, добраться до зрителя всё это ему не помогло — адекватного проката не случилось даже на родине.



Прокатчиков смутила, наверное, не столько жестокость, сколько безумный жанровый микс — ровно то, что привлекло критиков: история взросления в духе «16 свечей» Джона Хьюза была разыграна по лекалам «Хостела». Это, конечно, остроумно, но как такое продать?

Фото: «Экспонента»

В прошлом году Бирн вернулся в Торонто с «Дарами смерти», и хотя уступил «Хардкору» Ильи Найшуллера, в этот раз шансов на хороший бокс-офис у него даже больше, чем раньше.



Во-первых, в русской локализации фильм невольно отсылает к седьмой книге о юном волшебнике «Гарри Поттер и Дары смерти», хотя оригинальное название было прекрасно в своей дикости — что-то вроде «Конфеты для дьявола» (The Devil’s candy).

Во-вторых, действие разворачивается не в австралийской глуши — в штате Техас, а Голливуд уже прочно нас приучил, что все страшные истории должны происходить где-то здесь, в Америке. И, наконец, жанровая природа вроде бы не вызывает никаких вопросов: «дом с темным прошлым» помножен на историю бесовской одержимости. В итоге, конечно, всё окажется не тем, чем кажется, но никто из досмотревших обижен не будет.

Вообще «Дары смерти» — это прекрасный пример того, как правильно снимать жанровое кино: автор берет личную историю и пересказывает ее на языке масскульта. Как рассказывал в интервью сам режиссер, идея пришла к нему во время беременности супруги, когда он сходил с ума от страха и волнения перед грядущим отцовством.



«Дары смерти» говорят не только о личных переживаниях создателя, но и о его увлечениях. Шон Бирн, конечно, и так новая надежда Австралии, но хотелось бы, чтобы он не только выглядел как Кубрик, но и снимал что-то неординарное. Пусть и не в жанре хоррор.