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Рамзана Кадырова назвали самым цитируемым блогером в ноябре 2016 года

Второе место досталось губернатору Московской области Андрею Воробьеву

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров признан самым цитируемым блогером в российских СМИ в ноябре этого года среди губернаторов.

«В рейтинге цитируемости губернаторов-блогеров России, составленном информационно-аналитической системой «Медиалогия» за ноябрь 2016 года, Рамзан Кадыров с большим преимуществом занял первое место. Его индекс цитируемости (ИЦ) составил 669,04», — сообщили в пресс-службе Кадырова, передает ТАСС.

Второе место в рейтинге «Топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров России» досталось губернатору Московской области Андрею Воробьеву (ИЦ — 83,87), а третье — президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову (ИЦ — 72,71).

В список попали главы регионов РФ, у которых есть собственные блоги. Рейтинг строится на основе баз СМИ системы «Медиалогия», которая включает в себя более 36,1 тыс. источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информагентства, интернет-СМИ.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Рамзана Кадырова назвали самым цитируемым блогером в ноябре 2016 года

Рамзана Кадырова назвали самым цитируемым блогером в ноябре 2016 годаВторое место досталось губернатору Московской области Андрею Воробьеву

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