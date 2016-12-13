Тариф на капремонт в Москве вырастет с июля до 17 рублей за 1 кв. м

Тариф на капремонт вырастет с 1 июля 2017 года для владельцев квартир в Москве на 2 рубля и составит 17 рублей за 1 кв. м. Решение было принято во вторник на заседании президиума правительства столицы.

Таким образом, тариф вырастет на 13%, передает телеканал «360».

В последний раз тариф на капремонт в столице повышали в июле 2015 года.

В среднем тарифы на жилищно-коммунальные услуги для москвичей с июля 2017 года вырастут на 6,7%.



Согласно постановлению, тарифы на горячую воду вырастут на 10,6%, на водоснабжение — на 7,2%, на теплоснабжение увеличатся на 4,7%, на газ тарифы вырастут на 3,9%. Что касается электроэнергии, то рост тарифов составит от 0 до 7,2%.

