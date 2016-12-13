Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Тариф на капремонт в Москве вырастет с июля до 17 рублей за 1 кв. м

Рост составит 13%

Тариф на капремонт вырастет с 1 июля 2017 года для владельцев квартир в Москве на 2 рубля и составит 17 рублей за 1 кв. м. Решение было принято во вторник на заседании президиума правительства столицы.

Таким образом, тариф вырастет на 13%, передает телеканал «360».

В последний раз тариф на капремонт в столице повышали в июле 2015 года.

В среднем тарифы на жилищно-коммунальные услуги для москвичей с июля 2017 года вырастут на 6,7%.

Согласно постановлению, тарифы на горячую воду вырастут на 10,6%, на водоснабжение — на 7,2%, на теплоснабжение увеличатся на 4,7%, на газ тарифы вырастут на 3,9%. Что касается электроэнергии, то рост тарифов составит от 0 до 7,2%.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Тариф на капремонт в Москве вырастет с июля до 17 рублей за 1 кв. м

Рост составит 13%

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Кражи в метро: что важно знать

Кражи в метро: что важно знать

Какие станции наиболее опасны, чего стоит остерегаться и как поступить, если вас все-таки обокрали, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке