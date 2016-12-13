Мару Багдасарян оштрафовали еще на 27 тыс. рублей

Общая сумма штрафов достигла 171 тыс. рублей
Мировой суд оштрафовал участницу скандальных гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян еще на 27 тыс. рублей, общая сумма штрафов достигла 171 тыс. рублей.
Как сообщили в пресс-службе суда, было рассмотрено еще 10 материалов о неуплате Багдасарян штрафов.
Сама Багдасарян на заседание суда 13 декабря не явилась, передает «РИА Новости».
Ранее участницу скандальных гонок приговаривали к 24 суткам административного ареста, которые она уже провела в спецприемнике. Кроме того, девушка должна будет отработать дворником в московском районе Сокол в течение 595 часов.