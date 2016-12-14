Российские самолеты пометят радиочастотными стикерами

Бортовое оборудование, узлы и механизмы российских самолетов пометят специальными радиочастотными метками, которые позволят контролировать техническое состояние, а также вовремя заменить вышедшие из строя детали летательного аппарата. Электронные RFID-чипы, разработанные Государственным научно-исследовательским институтом авиационных систем (ГосНИИАС), помогут удешевить обслуживание самолетов, а также обезопасить авиакомпании от использования контрафактных деталей.

Радиочастотный чип — это небольшой стикер с чипом памяти, который хранит информацию о параметрах детали, удостоверяет ее подлинность и «сигнализирует» о приближающейся замене. Современные устройства-ридеры считывают информацию по радиоканалу на расстоянии от полуметра до трех. Самый простой пример применения радиометок — это инвентаризация салонного оборудования авиалайнера, где сотни кресел, кислородных масок, баллонов и спасательных жилетов. И у всех элементов срок замены или обслуживания разный. Ранее для проведения такой процедуры требовалось вывести судно из эксплуатации на многие часы.

— Осенью этого года радиочастотные метки испытали на самолете — летающей лаборатории Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), — рассказал «Известиям» генеральный директор ГосНИИАС Сергей Желтов.

— Подведена нормативная база, позволяющая использовать метки в типовой конструкции самолета. Поскольку у радиочастотной метки нет элемента питания, юридически она считается просто стикером и может наноситься на детали.

Как вспоминает начальник подразделения ГосНИИАС Юрий Буряк, работа над системой началась около пяти лет назад в рамках совместного проекта института и ОАК по созданию технологии обслуживания самолетов Ту-214.

— Использование радиочастотных методов помогает авиакомпаниям ощутить экономию при обслуживании воздушного судна как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной, — говорит Буряк. — Использование новой технологии приносит экономию времени в 500–700%. Применение технологии радиочастотной идентификации в процессах технического обслуживания и ремонта позволяет сократить время на идентификацию комплектующих изделий в два раза, а на его полную документальную проверку — в десять раз. Бумажный оборот сократился на треть, при этом к нулю свелись ошибки при замене отказавших комплектующих, уменьшилась потребность в ручном труде.

С 2012 по 2014 год ГосНИИАС совместно с рядом предприятий ОАК провели работы по экспериментальному апробированию ключевых компонентов программно-аппаратного комплекса идентификации изделий и документов по множественным информационным признакам в рамках создания интегрированной логистической поддержки в разработке и сопровождении авиационного комплекса. А в 2016 году технологии радиочастотной идентификации начали использоваться компанией «Вертолеты России».

Как отметил вице-президент по производству ОАК Сергей Юрасов, технология поможет не только удешевить обслуживание самолетов, но и бороться с контрафактом.

— Некоторые детали стоят как хороший внедорожник, — говорит Юрасов. — Технология ГосНИИАС усложнит жизнь недобросовестным поставщикам. Мы активно обсуждаем ее внедрение в том числе с коллегами из Министерства промышленности и торговли.

В настоящее время ведущие мировые производители авиационной техники корпорации Boeing и Airbus проводят только исследовательские работы по внедрению радиочастотных меток на свою продукцию. В частности, радиостикерами планируется оснащать флагман Airbus — пассажирский авиалайнер А350. А пока европейские и американские самолеты оснащаются специальными металлическими пластинками с нанесенным штрих-кодом.