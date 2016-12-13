Минфин предлагает ввести акциз на спирт для косметики и бытовой химии

Минфин РФ предлагает с 1 января 2108 года установить акциз на этиловый спирт, использующийся для производства косметики и бытовой химии.



О начале разработки соответствующих изменений в Налоговый кодекс ведомство уведомило на портале проектов правовых нормативных актов.



После реализации продукции производителям будет предоставлено право на налоговый вычет, если они подтвердят факт использования спирта для производства указанной продукции, отмечает Минфин.



Стоит отметить, в настоящее время это сырье облагается нулевым акцизом.

