Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Минфин предлагает ввести акциз на спирт для косметики и бытовой химии

Законопроект планируется подготовить к марту будущего года, а ввести акциз с 1 января 2018 года

Минфин РФ предлагает с 1 января 2108 года установить акциз на этиловый спирт, использующийся для производства косметики и бытовой химии. 

О начале разработки соответствующих изменений в Налоговый кодекс ведомство уведомило на портале проектов правовых нормативных актов.

После реализации продукции производителям будет предоставлено право на налоговый вычет, если они подтвердят факт использования спирта для производства указанной продукции, отмечает Минфин.

Стоит отметить, в настоящее время это сырье облагается нулевым акцизом.

Читайте также:

Пудру, тени и румяна могут запретить

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Минфин предлагает ввести акциз на спирт для косметики и бытовой химии

Законопроект планируется подготовить к марту будущего года, а ввести акциз с 1 января 2018 года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Кражи в метро: что важно знать

Кражи в метро: что важно знать

Какие станции наиболее опасны, чего стоит остерегаться и как поступить, если вас все-таки обокрали, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке