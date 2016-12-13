Пьяного пассажира сняли с рейса Сочи–Москва

В сочинском аэропорту с самолета, который направлялся в Москву, сняли дебошира. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского ЛУМВД России на транспорте.

Нарушитель спокойствия, 39-летний преподаватель кубанского университета, находясь в нетрезвом состоянии, оскорблял пассажиров самолета и членов экипажа. Мужчина также отказался проходить экспертизу на алкогольное опьянение, сообщает телеканал «360».

Как сообщает Life.ru, преподаватель должен был доставить из Сочи в Москву документы в Министерство образования.

За свое поведение мужчина привлечен к ответственности мировым судом по статье «Мелкое хулиганство». Ему было отказано в возврате денежных средств за приобретенный билет, также он должен будет заплатить штраф.