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Проезд на общественном транспорте Москвы подорожает на 5 рублей

Стоимость тарифов на безлимитные билеты не изменится

Фото: АГН "Москва"

Стоимость проезда в московском общественном транспорте частично увеличится с 1 января 2017 года.

Покупка билета на одну поездку в любом виде городского транспорта увеличится на 5 рублей, до 55 рублей. Одна поездка по карте «Тройка» обойдется в 35 рублей (сейчас 32 рубля при проходе в метро или на монорельсе и 31 рубль на наземном транспорте).

Тариф «90 минут», который подразумевает проезд с пересадками, увеличится на 5 рублей, до 54 рублей.

При этом стоимость тарифов на безлимитные билеты не изменится.

Проезд для пенсионеров, ветеранов и членов многодетных семей останется бесплатным, сообщает портал мэра Москвы.

Кроме того, стоимость одной поездки снизится на 10 рублей для пассажиров, которые при проходе через турникет оплачивают проезд банковскими картами с технологиями PayPass/PayWave или телефонами с поддержкой NFC-соединения и Apple Pay.

С начала 2017 года из продажи исчезнут билеты «ТАТ» на 90 и 365 дней, «ТАТ» на одну поездку между зонами А и Б и «ТАТ»-пригородный. При этом стоимость билета «ТАТ» на 60 поездок увеличится с 1000 до 1150 рублей, а на 30 дней — с 970 до 1040 рублей.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Проезд на общественном транспорте Москвы подорожает на 5 рублей

Проезд на общественном транспорте Москвы подорожает на 5 рублейСтоимость тарифов на безлимитные билеты не изменится

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