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США отстранили Россию и Китай от контроля за санкциями против КНДР

Создание параллельных проверочных механизмов порождает риск эскалации обстановки на Корейском полуострове

Фото: TASS/Zuma/Li Muzi

США, Южная Корея и Япония договорились о создании системы обмена информацией по реализации резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Северной Кореи. При этом Вашингтон и его азиатские союзники не включили в эту систему Россию и Китай, которые также одобрили в Совбезе новые ограничительные меры против Пхеньяна.  По мнению экспертов, подобные действия противоречат духу работы Совбеза, а Вашингтон готовит эскалацию ситуации вокруг северокорейской ядерной проблемы.

Дело в том, что ключевым решением СБ ООН стало ограничение экспорта северокорейского угля в Китай. Поэтому создание отдельного механизма по контролю за исполнением резолюции фактически демонстрирует недоверие Вашингтона, Сеула и Токио по отношению к Пекину. Москву к обмену информацией тоже решили не подключать. И, несмотря на заявления из-за океана о готовности к диалогу с Пхеньяном, пока администрация в Вашингтоне не предприняла никаких реальных шагов по снижению напряженности на Корейском полуострове.

— Решения, которые принимаются коллективно Советом Безопасности ООН, должны подразумевать сотрудничество и взаимодействие между всеми, кто призван их реализовывать. Создание каких-то параллельных контрольных механизмов, которые бы включали только группу отдельных государств, всегда создает риск того, что этими странами режим санкций будет интерпретироваться в свою пользу и против тех, кто в этом контрольном механизме участвовать не будет. Другими словами, внешних акторов всё время будут упрекать в несоблюдении режима санкций, а себе, напротив, будут создавать максимально льготный режим, чтобы не наносить санкциям ущерба своим собственным экономическим интересам, которые всегда существуют в том числе в отношении таких стран, как КНДР, — подчеркнул в беседе с «Известиями» председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.  

По мнению сенатора, предложенная Вашингтоном система, по сути, подрывает принцип коллективной ответственности за исполнение резолюции Совбеза.

— С моей точки зрения, создание подобного механизма означает отступление от соответствующего решения ООН, а по духу — это отход от идеи, которая заложена в режиме санкций. Поскольку она подразумевает коллективную ответственность за реализацию резолюции и взаимодействие всех сторон ради неукоснительного соблюдения режима, — отметил Косачев.

Между тем ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин считает, что Москву и Пекин не пригласили присоединиться к системе обмена информацией, чтобы следить за тем, как Китай выполняет решение Совбеза. Он пояснил «Известиям», что Вашингтон, Сеул и Токио «будут пытаться общими усилиями отслеживать ситуацию и, когда китайцы купят лишний миллион угля, начнут давить на Пекин». Однако любое давление на КНР вызовет лишь эскалацию напряженности, считает политолог.

— Кроме того, в США всё чаще раздаются голоса, что неплохо бы рассмотреть вопрос о введении дополнительных ограничений в отношении китайских компаний, которые якобы нарушают режим санкций. Речь идет о вторичных ограничительных мерах по образцу того, что принималось против Ирана. К тому же у Вашингтона и союзников есть односторонние санкции против КНДР, которые не поддерживают Китай и Россия, — отметил Василий Кашин.

Вместе с тем, по мнению политолога, приход к власти в США Дональда Трампа повлечет за собой ужесточение позиции КНР по корейской проблеме, поскольку и сам республиканец весьма негативно настроен по отношению к Пекину, и его окружение всегда критиковало прежнюю линию администрации Барака Обамы по Пхеньяну.

— В команде Трампа считают, что политика «стратегического терпения» — медленно душить КНДР санкциями и ждать, когда рухнет режим — не принесла результата. Поэтому, скорее всего, Трамп предпримет попытку резкой эскалации давления на Пхеньян. Это вызовет дестабилизацию на Корейском полуострове, чего КНР совершенно не хочет, — резюмировал Василий Кашин.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

США отстранили Россию и Китай от контроля за санкциями против КНДР

США отстранили Россию и Китай от контроля за санкциями против КНДРСоздание параллельных проверочных механизмов порождает риск эскалации обстановки на Корейском полуострове

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