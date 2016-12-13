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Вопрос о введении акциза на спирт для лекарств рассмотрят в 2017 году

Законопроект планируется внести в Госдуму во время весенней сессии

Представитель пресс-службы вице-премьера Александра Хлопонина сообщил о том, что российское правительство прорабатывает вопрос о введении акциза для спиртосодержащих лекарств. 

Как сообщает агентство «РИА Новости», законопроект планируется внести в Госдуму в 2017 году во время весенней сессии.

Исключения составляют спиртосодержащие лекарства, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)

Представитель пресс-службы подчеркнул, что в список ЖНВЛП могут попасть и другие лекарства.

При этом пресс-служба отметила, что производителям предоставят право на налоговый вычет при условии подтверждения факта использования спирта в целях производства указанной продукции.

Ранее Минфин выступил с предложением установить акциз на спирт, который организации приобретают для производства парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии.

Законопроект планируется подготовить к марту будущего года, а ввести акциз — с 1 января 2018 года.

Главной целью этих мер называется борьба с так называемым «аптечным алкоголизмом».

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Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Вопрос о введении акциза на спирт для лекарств рассмотрят в 2017 году

Законопроект планируется внести в Госдуму во время весенней сессии

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