Минобороны получит сверхавтономный подводный планер

Российский Военно-морской флот оснастят уникальными подводными роботами «Глайдер 2.0», которые смогут по 6–9 месяцев без перерыва осуществлять поисковые работы, а также вести глубоководную разведку. Изделие, разработанное научно-производственным предприятием «Океанос», имеет высочайшие показатели работоспособности и не нуждается в отдельном судне обеспечения.

Внешне «Глайдер 2.0» напоминает небольшую торпеду длиной около 2,5 м, оснащенную парой полутораметровых крыльев. За счет применения обшивки из композитных материалов вес аппарата не превышает 150 кг, при этом он может нести до 50 кг навесного оборудования.

— В настоящее время все работы по беспилотнику завершены, несколько экземпляров уже находятся в опытной эксплуатации, — рассказал «Известиям» официальный представитель компании «Океанос» Владислав Занин. — Это аппарат двойного назначения. В настоящее время совместно с другими производителями он испытывается в составе перспективных подводных комплексов ВМФ России.

По словам Занина, компания готовит доработанную версию изделия — «Глайдер 2.1», который будет двигаться как за счет подводного планирования, так и за счет складного гребного винта. Это расширит возможности дрона, позволив ему при необходимости быстро набирать значительную скорость.

В обычном режиме «Глайдер 2.0» движется по принципу подводного планера, на ходу изменяя собственную плавучесть. Внутри беспилотника находится мощный насос и емкость, в которую закачивается вода. Полностью заполненная балластная емкость делает дрон тяжелее, и он начинает погружаться. Когда «Глайдер» достигает необходимой глубины, насос быстро откачивает воду, опустошая цилиндр. За счет этого беспилотник становится легче, и вода начинает выталкивать его к поверхности. Специальные крылья дрона позволяют ему во время каждого всплытия и погружения преодолевать некоторое расстояние по горизонтали — двигаясь вверх и внизу, он также преодолевает до 1 м на каждые 20 м вертикального движения, развивая скорость до 1 км/ч.

Основное преимущество при перемещении под водой таким способом — экономичность. Планирующий беспилотник расходует энергию аккумуляторов только на работу насоса, откачивающего воду во время всплытия. В остальное время он практически не тратит заряд — во время погружения вода поступает в цилиндр самотеком.

Реализация подобного способа движения позволяет уменьшить размер бортовых аккумуляторов, а значит, снизить вес беспилотника и сделать его максимально автономным.

— Идея беспилотного подводного аппарата, способного перемещаться без использования винтов, а только за счет изменения давления на воду, появилась в конце 80-х годов, однако первые образцы подобных устройств появились только в начале XXl века, — рассказывает «Известиям» военный эксперт Олег Желтоножко. — Такие устройства можно назвать идеальными подводными разведчиками — они не только способны месяцами работать под водой, но и в отличие от традиционных дронов, оснащенных электродвигателями, практически бесшумны.

По словам специалиста, за рубежом применение подобных дронов пока ограничивается научно-исследовательскими работами, а военные изделия остаются на этапе опытных образцов.