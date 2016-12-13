Вандалы нанесли ущерб поездам МЦК на 650 тыс. рублей

Поездам Московского центрального кольца вандалы нанесли ущерб на сумму более 650 тыс. рублей с момента запуска движения. Об этом сообщили в Telegram-канале МЦК.

Ухудшающиеся условия проезда для добросовестных пассажиров беспокоит руководство МЦК, в пресс-службе которого заявили, что с момента запуска движения вандалы разбили три стеклопакета, сломали табло и украли огнетушитель. Также были повреждены газетницы и подлокотники, ручка туалетной комнаты и датчик пожарной сигнализации. Кроме того, любители граффити неоднократно портили составы как внутри, так и снаружи, сообщает телеканал «360».

Пресс-служба МЦК призвала пассажиров, которые стали свидетелями вандализма в поездах МЦК, сообщать о нарушениях машинисту или обращаться в полицию.