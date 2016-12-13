Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Вандалы нанесли ущерб поездам МЦК на 650 тыс. рублей

Недобросовестные пассажиры испортили три стеклопакета и информационное табло, а также украли огнетушитель

Поездам Московского центрального кольца вандалы нанесли ущерб на сумму более 650 тыс. рублей с момента запуска движения. Об этом сообщили в Telegram-канале МЦК.

Ухудшающиеся условия проезда для добросовестных пассажиров беспокоит руководство МЦК, в пресс-службе которого заявили, что с момента запуска движения вандалы разбили три стеклопакета, сломали табло и украли огнетушитель. Также были повреждены газетницы и подлокотники, ручка туалетной комнаты и датчик пожарной сигнализации. Кроме того, любители граффити неоднократно портили составы как внутри, так и снаружи, сообщает телеканал «360».

Пресс-служба МЦК призвала пассажиров, которые стали свидетелями вандализма в поездах МЦК, сообщать о нарушениях машинисту или обращаться в полицию.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Вандалы нанесли ущерб поездам МЦК на 650 тыс. рублей

Недобросовестные пассажиры испортили три стеклопакета и информационное табло, а также украли огнетушитель

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Кражи в метро: что важно знать

Кражи в метро: что важно знать

Какие станции наиболее опасны, чего стоит остерегаться и как поступить, если вас все-таки обокрали, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке