Платную дорогу М11 Москва — Санкт-Петербург откроют к ЧМ-2018

Скоростную платную автомагистраль М11 Москва — Санкт-Петербург сдадут к концу 2018 года. Однако саму трассу откроют для автомобилистов к чемпионату мира по футболу 2018 года.



Ранее в ряде СМИ появились публикации о том, что подрядчик не успевает к мундиалю сдать трассу. В «Автодоре» уточнили, что все работы по строительству М11 ведутся по графику. Тем не менее темпы строительства на седьмом этапе в районе Великого Новгорода снижены. На развязке в районе Мясного Бора за последние несколько месяцев существенного прогресса не заметно, пишет «Новгород.ру».

На шестом этапе на строительстве моста через реку Волхов продолжаются работы по бетонированию плиты проезжей части. Строителям осталось пройти несколько десятков метров. После чего движение по мосту будет открыто.

Протяженность новой трассы составит 669 км. Она соединит Москву и Санкт-Петербург. Магистраль станет крупнейшей в России платной дорогой. На ней будет возведено 100 мостовых сооружений, а также построен ряд транспортных развязок.

