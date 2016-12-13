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Умер глава МЧС Армении

Армену Ерицяну было 55 лет, он возглавил ведомство в этом году

Умер министр по чрезвычайным ситуациям Армении Армен Ерицян. Ему было 55 лет.

Ранее сегодня министра госпитализировали в медицинский центр «Наири» в тяжелом состоянии. По неофициальным данным, Ерицян страдал от онкологического заболевания, передает «РИА Новости».

Армен Ерицян родился 25 декабря 1960 года, с 1982 по 2010 год работал в системе полиции Армении: от милиционера внешней службы до первого заместителя начальника полиции республики.

В 2010–2014 годах занимал пост министра по чрезвычайным ситуациям, с 2014 по 2016 год был министром территориального управления и по чрезвычайным ситуациям.

24 февраля 2016 года возглавил министерство по чрезвычайным ситуациям.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Умер глава МЧС Армении

Армену Ерицяну было 55 лет, он возглавил ведомство в этом году

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