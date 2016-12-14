Россия создаст в Сирии «электронное правительство»

Дочерняя компания «Ростеха» «Росинформэкспорт» договорилась о поставках элементов системы «электронного правительства» в Сирию. В будущем подобные контракты планируется заключить с Кубой, Ираном, странами Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Южной Азии, сообщили «Известиям» в «Росинформэкспорте».

Возможность контракта прорабатывалась с марта 2016 года, его подписание состоялось в декабре. Согласно договоренностям до 2020 года в Сирии будут созданы инфраструктура центров, удостоверяющих личности, и пункты выдачи электронных подписей.

— То, чем мы занимаемся, — это экспорт IT-решений, которые хорошо себя зарекомендовали в России, и теперь мы позиционируем себя как страна, которая поставляет партнерам не только углеводороды, но и передовые технологии. Мы очень рассчитываем, что это станет новой прибыльной статьей российского экспорта, — заявил «Известиям» гендиректор «Росинформэкспорта» Павел Басин.

Главная задача «электронного правительства» — упростить коммуникации при оказании услуг госучреждений населению в минимальные сроки и не допустить возможностей для проявления коррупции, пояснили «Известиям» в пресс-службе «Росинформэкспорта». В качестве примера одного из элементов такой системы можно привести портал госуслуг, через который россияне сегодня записывают детей в школу, получают права и платят налоги, причем всё это делается в автоматизированном режиме без контакта с чиновником.

Сирии такая система нужна в первую очередь для того, чтобы граждане, возвращающиеся в свои дома после боевых действий, чувствовали, что впереди у них новое качество жизни. Также система должна помочь инвесторам, которые будут восстанавливать страну.

После того как систему введут в промышленную эксплуатацию, «Росинформэкспорт» на протяжении двух лет будет оказывать операционную и гарантийную поддержку. При этом персонал из Сирии пройдет обучение, в том числе и в России.

Бюджет проекта уже одобрен Центральным банком Сирии, однако стоимость контракта пока не раскрывается. Источник в отрасли пояснил «Известиям», что весь ближневосточный рынок IT-решений в формате «электронное правительство» оценивается в сумме около $200 млн и на Сирию приходится порядка 1/3 этого объема.

Экспорт IT–технологий выгоден из-за низкого курса рубля, что делает этот продукт для иностранных покупателей недорогим, а его продажи выгодными для России, пояснил аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

По его словам, несмотря на военные действия в Сирии, риски у контракта минимальны, потому что поставляться будет нематериальный актив.



— Апробация программ «электронного правительства» в Сирии даст возможность экспорта аналогичных решений в другие страны, в частности в Иран, с которым «Росинформэкспорт» также ведет переговоры, — отметил Марк Гойхман.

Важность сделки еще и в том, что она станет основой для расширения экспорта в других секторах экономики Сирии, отмечает аналитик. По его словам, сделка имеет долгосрочные перспективы с точки зрения укрепления сотрудничества. По данным Российского экспортного центра, Сирия занимает менее 1% от общероссийского экспорта.

Экономист, доцент МГИМО Алексей Михеев отметил важность имиджевой составляющей контракта.



— То, что Россия поставляет передовые технологии именно в Сирию, важно с точки зрения имиджа, потому что нас начнут воспринимать не только как сильную в военном отношении державу, но и как страну, которая выполняет гуманитарную миссию, налаживает мирную жизнь. Глобально это — позитив для общего восприятия страны. Сирии важно не только одержать военную победу. Вопрос в том, кто будет помогать налаживать мирную жизнь, от этого зависит влияние в регионе, геополитика. Внедрение важных для населения услуг, сокращение бюрократии в послевоенные годы является стратегически важным, — отметил Алексей Михеев.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал также отмечает, что Россия начинает постепенно менять структуру экспорта.



— Конечно, боевые действия в Сирии еще идут, но думать о восстановлении экономики надо уже сейчас. Все привыкли к тому, что Россия первым делом начинает лоббировать интересы сырьевых компаний, и нашу экономику видят через призму больших энергетических компаний. Инвесторы прежде всего интересуются нашими полезными ископаемыми. Однако экспорт IT-решений дает сигнал о том, что Россия меняет структуру экспорта. Это закономерный процесс, потому что у нас есть квалифицированная рабочая сила и работающие решения, потому что электронное правительство — эффективный проект, который вырос на базе высоких технологий, — считает Павел Сигал.

Компания «Росинформэкспорт» образована «Ростехом» в мае нынешнего года специально для экспорта информационных технологий. За время существования она уже подписала ряд стратегических и политически важных контрактов и соглашений.

Российская компания собирается заключить подобные сирийскому контракты с Кубой, Ираном, со странами Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Со странами СНГ «Росинформэкспорт» планирует проекты по учету трудовой миграции и возможности удаленно получать разрешение на работу, а также по внедрению автоматизации госуправления, безопасности, транспорта, медицины, образования и т.д.

В конце сентября премьер-министр Дмитрий Медведев говорил о необходимости увеличить объем несырьевого экспорта, в частности, товаров высокой степени обработки, высокотехнологичной продукции, услуг в сфере IT. В декабре президент Владимир Путин отмечал, что экспорт российских технологий в 2016 году достиг $7 млрд. В 2009 году его объем составлял $2,8 млрд.