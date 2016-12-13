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Начальник сотрудницы полиции, сбившей насмерть двух человек, уволен

Заявлено также о планах уволить помощника начальника по работе с личным составом МУ МВД

Начальника сотрудницы полиции, сбившей в нетрезвом состоянии насмерть семейную пару в Москве, уволили из органов, сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По решению руководства подмосковного главка уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам начальник отдела дознания МУ МВД России «Серпуховское», — цитирует телеканал «360» Ирину Волк.

По словам официального представителя МВД, также уволят помощника начальника по работе с личным составом МУ МВД по выходу из отпуска.

О неполном служебном соответствии предупреждены также начальник управления и начальник полиции.

В Серпуховском суде во вторник выбирают меру пресечения бывшей сотруднице правоохранительных органов Анастасии Булгаковой, сбившей в воскресенье семейную пару.

По данным правоохранительных органов, сотрудница МУ МВД России «Серпуховское» Анастасия Булгакова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла личным автомобилем в неслужебное время. Она совершила наезд на мужчину и женщину, которые от полученных травм скончались на месте ДТП.  

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Начальник сотрудницы полиции, сбившей насмерть двух человек, уволен

Заявлено также о планах уволить помощника начальника по работе с личным составом МУ МВД

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