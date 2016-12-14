Цены на российские домены переходят в рост

Домены в зоне .ru и «.рф» могут подорожать уже с апреля 2017 года. Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ, выполняет функцию администратора) разработал два проекта бюджета на следующий год. Один из них подразумевает подорожание доменов, другой всё оставляет как есть. В КЦ считают, что цены нужно поднимать. Регистраторы уверены, что если цена увеличится, то освободится порядка 900 тыс. доменов суммарно из обеих зон.

15 декабря состоится совет КЦ, на котором директор Андрей Воробьев представит два варианта бюджета на следующий год. Один подразумевает поднятие цены домена для регистраторов с 70 рублей + НДС до 120 рублей + НДС, другой — без ценовых изменений. Если новый бюджет будет одобрен, то подорожание произойдет с 1 апреля 2017 года. Об этом «Известиям» рассказал сам Андрей Воробьев.

КЦ формирует правила функционирования российских национальных доменных зон — .ru и «.рф». За поддержание базы регистрируемых доменов и другие технические вопросы отвечает подведомственная КЦ организация — «Технический центр интернет» (ТЦИ). За каждый домен регистратор ежегодно перечисляет ТЦИ 70 рублей плюс НДС. Эта цена не изменялась уже восемь лет.

По словам Андрея Воробьева, КЦ нужны деньги на взносы в международные организации, членами которых он является, на проведение различных маркетинговых мероприятий, направленных на популяризацию национальных доменов. Кроме того, КЦ необходимо проводить модернизацию технической инфраструктуры, причем большинство платежей необходимо проводить в иностранной валюте — долларах и евро.

— Сейчас мы используем чистую прибыль из предыдущего периода и израсходовали деньги, лежащие на валютном счете. Если мы не повышаем стоимость в 2017 году, то мы сможем прожить еще год максимум, не реализуя никаких проектов, — рассказал Андрей Воробьев. — При этом сами регистраторы свернули маркетинговую активность и больше не тратят деньги на мероприятия в городах, на крупные отраслевые мероприятия и так далее. Это всё сейчас делалось за счет КЦ. Мы оплачивали стенды, на которые приглашали регистраторов.

Кроме того, по словам Андрея Воробьева, домены в российских национальных зонах одни из самых дешевых в мире.

— Это приводит к тому, что у нас в зоне много зловредов (так специалисты называют сайты, созданные с целью распространения вирусов и фишинга. — «Известия»). Домены покупаются для неправомерного использования, поэтому у нас через «Нетоскоп» (проект КЦ, занимается анализом источников зловредов в .ru и «.рф». — «Известия») блокируется огромное количество доменных имен, — отметил Андрей Воробьев.



Он уточнил, что регистраторы уже давно подняли цены для розничных покупателей в два раза. Если в 2014 году стоимость продления домена была 450 рублей, то в этом году за эту услугу берут уже 890 рублей.

Гендиректор Reg.ru Алексей Королюк рассказал, что, помимо выплаты в ТЦИ, регистраторы несут иные существенные расходы.

— Регистратор делает много работы за счет собственных сотрудников. Это поддержка, защита от DDoS DNS-серверов, что является обязательной и очень дорогой услугой, — пояснил Алексей Королюк. — Чем больше доменов, тем дороже стоит защита. Кроме того, через нас проходят большие объемы трафика, а значит, нужны большие каналы.

По мнению Алексея Королюка, если стоимость регистрации домена для регистраторов вырастет, то для пользователей она также подрастет.

— Некоторые регистраторы говорят, что стоимость доменов вырастет ровно на ту сумму, на которую поднимет КЦ, — объясняет Алексей Королюк. — Хотя она вырастет чуть больше, так как есть налоговая инспекция, требующая минимальную норму прибыли своими разнарядками. Поэтому придется несколько процентов добавить на прибыль.

По оценке Алексея Королюка, после поднятия стоимости домена до 120 рублей в течение 1,5–2 лет освободится порядка 900 тыс. доменов.

Андрей Воробьев рассказал, что КЦ проводил маркетинговые исследования для расчета стоимости доменов, учитывая мнение регистраторов.

— Мы изучали варианты, чтобы понять, какое повышение будет критическим, — объяснил Андрей Воробьев. — 120 рублей — это тот вариант, который, с одной стороны, позволяет заниматься проектами развития доменов и технической инфраструктуры. С другой стороны, такая цена несильно ударяет по бюджету регистраторов. По наиболее консервативному прогнозу, к концу 2017 года ожидаем снижение общего числа зарегистрированных имен не более чем на 4–5%.

По мнению доменного инвестора Павла Гросс-Днепрова, рост цен отразится на доменных инвесторах, которые покупают адреса с потенциально востребованными названиями и перепродают их.

— Есть другие способы получения денег: например, каждый регистратор берет огромные деньги за «ловлю» освобождающихся доменов — привлекательных адресов, которые не стал продлевать владелец, и они оказались доступны для покупки всем желающим, — пояснил Павел Гросс-Днепров. — Можно делить выручку за каждый такой домен с регистратором поровну.

По данным КЦ, в зоне .ru сейчас зарегистрировано 5,4 млн доменов, а в зоне «.рф» — 900 тыс.