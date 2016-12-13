Минобороны: боевики срежиссировали видео о «российских бомбардировках»

Специальные телегруппы боевиков снимали в Сирии постановочные видеоролики о «российских бомбардировках и расстрелах», сообщили в Министерстве обороны РФ.



«Все заявления с высоких западных трибун со ссылками на «сообщения активистов», а также «кино» о якобы «российских бомбардировках», «расстрелах» и другие постановочные сцены снимали специальные телегруппы боевиков», — заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также добавил, что в Алеппо все школы и больницы при боевиках использовались как склады боеприпасов или цеха по производству ракет.

«Все они (школы и больницы. — «Известия») использовались как штабы, шариатские суды, пункты сосредоточения боевиков, склады боеприпасов или цеха по производству самодельных ракет», — отметил Конашенков.