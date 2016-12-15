Выездные водительские медкомиссии внесут в черный список

Практике выдачи фиктивных медицинских справок для получения водительских прав может быть положен конец. Сбором сведений об автошколах и медцентрах, где с нарушением процедуры выдаются справки, займется рабочая группа, в которую войдут представители профессионального сообщества, сотрудники прокуратуры, а также представители Минздрава и Минобразования. Эти сведения лягут на стол руководителям органов ГИБДД и прокуратуры, после чего могут быть инициированы массовые проверки таких заведений.



То же самое касается медцентров, выдающих справки для получения прав без полноценного медицинского осмотра. Как сообщил «Известиям» член рабочей группы, председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов, несмотря на то что правила выдачи медсправок неоднократно за последние годы ужесточались (например, для получения общей медсправки необходимо предоставить справки из психоневрологического и наркологического диспансеров), сейчас в этой сфере те же проблемы, что и десять лет назад. Медцентры, выдающие итоговые документы для ГИБДД, хоть и имеют все необходимые лицензии, но справки раздают фактически всем желающим. В офисе такой организации, куда приходит посетитель, может находиться один сотрудник, который примет оплату, оформит все документы, а заодно расскажет, по какому адресу клиент «проходил» медосмотр — на случай, если того спросят.

Во многих автошколах процесс поставлен на поток. Комиссии (фактически это может быть один врач) выезжают в учебные классы автошкол и проводят формальный медосмотр, иногда и просто собирают с учащихся деньги безо всякого освидетельствования, а затем выдают справки.

В результате водителями могут стать физически и психически нездоровые люди, а также пациенты наркодиспансеров, которые представляют угрозу на дороге.

— Менее десяти автошкол столицы имеют свои водительские медкомиссии, около 30 направляют учеников в лицензированные стационарные медицинские учреждения, – говорит Александр Ачкасов. — А 170 автошкол используют противозаконную практику проведения «выездных медкомиссий».

Он подчеркнул, что по закону медицинские услуги должны оказываться по адресу, указанному в лицензии, что делает практику выездных медкомиссий заведомо незаконной.

— Это фактически нелегальная работа на территории, где проводить эти мероприятия врачи не имеют права, — прокомментировал «Известиям» председатель Национального союза региональных объединений частной системы здравоохранения Сергей Мисюлин. — Этим даже не Росздравнадзор должен заниматься, а правоохранительные органы — это нелицензированная деятельность. У каждой медицинской структуры есть лицензия и приложения, в которых написан адрес. Мероприятия по адресу, не указанному в лицензии, — чистой воды халтура. Это должно преследоваться как незаконная предпринимательская деятельность в том месте, где эта деятельность не разрешена. Чтобы в школе проводились выездные медкомиссии, на каждую из них должны выдаваться отдельные лицензии. И более того, помещения этих школ должны в таком случае соответствовать определенным требованиям.

— Большинство медицинских учреждений добросовестно проводят освидетельствование, но туда, как правило, приходят в основном водители, меняющие водительские удостоверения, а это случается раз в 10 лет, — отметил Александр Ачкасов. — Недобросовестные же медицинские учреждения проводят освидетельствование кандидатов в водители, получающих удостоверения впервые. При этом они ухитряются проводить «летучие медкомиссии» в большинстве автошкол столицы (порядка 80%).

По словам эксперта, распознать полученные без реального медосмотра справки довольно легко: если при регистрации учебной группы в ГИБДД у всех обучающихся заключения от одной медицинской организации (если только у автошколы нет лицензии на проведение медобследования кандидатов в водители), то, скорее всего, это результат работы выездной медкомиссии. Причем у прокуратуры уже есть наработанная практика отзыва и изъятия через суд прав, полученных на основании таких справок.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин уверен, что решить проблемы фиктивных медосмотров и справок можно только с упразднением самих справок.

— Да, медучреждения нарушают правила, но это взаимовыгодная сделка — человек в очереди не стоит, быстро всё получает, — сказал Похмелкин «Известиям». — И в большинстве своем люди все здоровые. На мой взгляд, от этих справок надо отказываться, единственное, что нужно, — это справки о том, что человек не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. И разумеется, для профессиональных водителей, которые возят пассажиров. Здесь нужно создавать постоянные медкомиссии, которые регулярно бы проверяли таких водителей. А все эти справки — пережиток прошлого, фактически только источник коррупции и ничего другого. Это как с техосмотром — формально он есть, но его легко обойти.