На всех вокзалах Москвы появились QR-коды для обратной связи

Таблички с QR-кодами установили на всех московских вокзалах. С их помощью пассажиры смогут оставлять жалобы или написать отзыв.

Найти их можно возле касс и в залах ожидания. Чтобы воспользоваться услугой, нужно к QR-кодам поднести камеру смартфона с определенным приложением, способным считывать такие метки. Пользователь после этого будет перенаправлен в интернет-приемную начальника дирекции железнодорожных вокзалов, где отзыв можно оставить анонимно, сообщает сетевое издание m24.ru.



Первые QR-коды появились этой весной на Казанском вокзале. В течение года велись работы по установке на других вокзалах. За это время поступило более 800 сообщений. На очереди появление QR-кодов на МЦК. С их помощью пассажиры смогут узнать историю Московской окружной железной дороги.