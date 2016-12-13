Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

На всех вокзалах Москвы появились QR-коды для обратной связи

С их помощью пассажиры смогут оставить жалобу или написать отзыв

Таблички с QR-кодами установили на всех московских вокзалах. С их помощью пассажиры смогут оставлять жалобы или написать отзыв.

Найти их можно возле касс и в залах ожидания. Чтобы воспользоваться услугой, нужно к QR-кодам поднести камеру смартфона с определенным приложением, способным считывать такие метки. Пользователь после этого будет перенаправлен в интернет-приемную начальника дирекции железнодорожных вокзалов, где отзыв можно оставить анонимно, сообщает сетевое издание m24.ru.

Первые QR-коды появились этой весной на Казанском вокзале. В течение года велись работы по установке на других вокзалах. За это время поступило более 800 сообщений. На очереди появление QR-кодов на МЦК. С их помощью пассажиры смогут узнать историю Московской окружной железной дороги.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

На всех вокзалах Москвы появились QR-коды для обратной связи

С их помощью пассажиры смогут оставить жалобу или написать отзыв

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Кражи в метро: что важно знать

Кражи в метро: что важно знать

Какие станции наиболее опасны, чего стоит остерегаться и как поступить, если вас все-таки обокрали, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке