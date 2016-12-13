Mercedes насмерть сбил человека на тротуаре в центре Москвы и скрылся

Автомобиль Mercedes насмерть сбил пешехода на тротуаре на улице Бауманская в центре Москвы, после чего водитель скрылся с места ДТП, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. Введен план «Перехват».



«Водитель, предположительно, управляя автомобилем марки Mercedes, выехал на тротуар и сбил пешехода, который от полученных травм погиб на месте», – цитирует сайт НТВ.Ru сообщение пресс-службы ведомства.



Ведется розыск водителя, скрывшегося с места происшествия, передает ТАСС.



По предварительной информации, автомобиль Mercedes был черного цвета.

Сотрудники ДПС, работающие на месте аварии, выясняют обстоятельства и детали произошедшего.

