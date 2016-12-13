«Мисс Нижний Новгород» получила два титула на конкурсе «Краса России»

Студентка Нижегородского института управления Екатерина Егорова завоевала два титула в финале XXII Национального фестиваля красоты и талантов «Краса России-2016», который прошел в Москве 12 декабря.



Всего за звание самой красивой боролись 30 девушек. Победила в конкурсе Лада Акимова из Екатеринбурга, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Нижегородка стала обладательницей двух наград — «Выбор дирекции фестиваля» и «Русский образ». Ранее девушка победила в конкурсе «Мисс Нижний Новгород-2016».