Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
13 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

«Мисс Нижний Новгород» получила два титула на конкурсе «Краса России»

Главную корону девушка не завоевала, зато была удостоена сразу двух наград

Студентка Нижегородского института управления Екатерина Егорова завоевала два титула в финале XXII Национального фестиваля красоты и талантов «Краса России-2016», который прошел в Москве 12 декабря.

Всего за звание самой красивой боролись 30 девушек. Победила в конкурсе Лада Акимова из Екатеринбурга, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Нижегородка стала обладательницей двух наград — «Выбор дирекции фестиваля» и «Русский образ». Ранее девушка победила в конкурсе «Мисс Нижний Новгород-2016».

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

«Мисс Нижний Новгород» получила два титула на конкурсе «Краса России»

Главную корону девушка не завоевала, зато была удостоена сразу двух наград

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Тамара Гузенкова

политолог

Все мнения

Мнение

Валентина Матвиенко

председатель Совета Федерации

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Андрей Клишас

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Легойда

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке