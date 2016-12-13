Белгородские власти хотят наделить часть сельхозугодий особым статусом

Правительство Белгородской области предложило депутатам закрепить законом статус особо ценных продуктивных земель сельскохозяйственного назначения за участками общей площадью более 30 тыс. га.

Это усложнит перевод этих угодий под иные нужды, пояснила представитель департамента имущественных и земельных назначений Юлия Выродова. Речь идет о землях опытно-производственных подразделений образовательных организаций, а также об участках, где находятся мелиоративные системы, угодья семеноводческих станций.

Особый статус в первую очередь запрещает перевод земли из одного назначения в другое. Пользоваться этим правом может только правительство области. Оно же и будет наделять участки статусом «особо ценных угодий», пишет ABIREG.RU.



Депутаты областного комитета по АПК и земельным отношениям посчитали, что этот закон поможет инвесторам защитить земли, в которые уже вложены средства. Они рекомендовали облдуме поддержать нововведение.