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СБ ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Алеппо

Встреча назначена на 12.00 по нью-йоркскому времени (20.00 мск)

Сегодня Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Алеппо.

Встречу назначили на 12.00 по нью-йоркскому времени (20.00 мск), передает ТАСС.

На заседании может выступить Пан Ги Мун. Ранее Франция выступила с запросом о проведении экстренной встречи.

Постоянный представитель европейской страны при ООН Франсуа Делаттр заявил журналистам, что в Алеппо сложилась крайне сложная гуманитарная ситуация, именно поэтому страны — члены Совбеза должны сделать всё, чтобы остановить кровопролитие, обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей, а также оказать гуманитарную помощь нуждающимся.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

СБ ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Алеппо

Встреча назначена на 12.00 по нью-йоркскому времени (20.00 мск)

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