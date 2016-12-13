СБ ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Алеппо

Сегодня Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию в Алеппо.

Встречу назначили на 12.00 по нью-йоркскому времени (20.00 мск), передает ТАСС.

На заседании может выступить Пан Ги Мун. Ранее Франция выступила с запросом о проведении экстренной встречи.

Постоянный представитель европейской страны при ООН Франсуа Делаттр заявил журналистам, что в Алеппо сложилась крайне сложная гуманитарная ситуация, именно поэтому страны — члены Совбеза должны сделать всё, чтобы остановить кровопролитие, обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей, а также оказать гуманитарную помощь нуждающимся.