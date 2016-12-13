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В Пентагоне заявили об уничтожении трех главарей ИГ

Среди ликвидированных боевиков двое, возможно, причастны к терактам, которые произошли в Париже в ноябре 2015 года

Министр обороны США Эштон Картер заявил о ликвидации трех ключевых главарей запрещенной в России террористической группировки ИГ («Исламское государство).

Как информирует Associated Press со ссылкой на представителя Пентагона Питера Кука, боевики были уничтожены в результате авиаудара ВВС США в составе международной коалиции, который был произведен еще 4 декабря в Ракке. Где именно он был произведен, представитель американского оборонного ведомства не уточнил.

По его словам, среди уничтоженных террористов Сахал Гурмат и Самми Джеду, которые участвовали в подготовке парижских терактов. Они были тесно связаны со вторым лицом ИГ Абу Мухаммедом аль-Аднани, который был ликвидирован в сирийском Алеппо 30 августа в результате удара российского бомбардировщика Су-34.

Третьим устраненным боевиком, по информации Пентагона, стал Валид Хамман, осужденный бельгийским судом заочно за планирование теракта в 2015 году, который ему не удалось осуществить.

Все трое были членами сети Бубакера аль-Хакима, который ранее также был уничтожен 26 ноября в ходе авианалета. 

Напомним, вечером 13 ноября прошлого года в Париже произошла серия террористических атак. Три взрыва с интервалом в 20 минут произошли на стадионе Stade de France. Затем несколько террористов открыли огонь по прохожим и людям, находившимся в ресторанах и барах. Последней точкой террористов стал концертный зал Bataclan.

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

В Пентагоне заявили об уничтожении трех главарей ИГ

Среди ликвидированных боевиков двое, возможно, причастны к терактам, которые произошли в Париже в ноябре 2015 года

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