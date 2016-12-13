Российской нации найдут определение

Разработка закона о российской нации станет одним из главных вопросов повестки заседания президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, которое состоится 15 декабря. Специально созданная рабочая группа должна будет сформулировать концепцию соответствующего законопроекта к 1 октября 2017 года. Эксперты, в свою очередь, отмечают повышенный интерес к теме межнациональных отношений в российском обществе.

Заседание проведет заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. Особое внимание при этом будет уделено реализации поручений президента по итогам заседания совета в Астрахани от 31 октября (тогда были даны 11 поручений).

Повестка мероприятия коснется также совершенствования системы подготовки госслужащих, которые работают в сфере национальной политики, создания специального экспертного центра на базе РАН, а также обсуждения масштабного проекта — проведения в России Года единства российской нации (когда именно будет объявлен этот год — пока не известно, однако, по мнению экспертов, это может произойти в 2018–2019 годах).



Члены президиума (руководитель Федерального агентства по межнациональным отношениям (ФАДН) Игорь Баринов, председатели профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы, представители экспертного и научного сообщества) обсудят подготовку нормативного правового акта — законопроекта о российской нации, вопрос о котором в плоскость широкого общественного обсуждения был выведен как раз по итогам заседания в Астрахани.

Планируется, что для его подготовки будет создана специальная рабочая группа, которая должна собрать и обработать все предложения экспертов и профильных ведомств. Для этого определен крайний срок — 1 октября 2017 года.

— В соответствии с поручением президента ФАДН определено головным исполнителем по ключевым пунктам. Это план приоритетных направлений работы агентства в 2017 году —совместно с другими органами исполнительной власти, национально-культурными автономиями, межнациональными общественными организациями. На президиуме совета планируется скоординировать деятельность федеральных органов власти, профильных комиссий совета, экспертного и научного сообщества, — рассказал «Известиям» заместитель руководителя ФАДН Андрей Меженько.

По его словам, работа над проектом сейчас только начинается, рабочая группа сформулирует концепцию законопроекта, который впоследствии пройдет ряд экспертных обсуждений и межведомственных согласований.

По словам одного из авторов концепции «гражданской нации», профессора Института социологии РАН Леокадии Дробижевой, в результате общероссийских и региональных исследований и опросов было определено идентифицирующее и объединяющее для жителей России понятие «гражданская нация». Оно основано на чувстве принадлежности к российскому государству, народу, «это готовность идти и бороться за общие наши интересы». Как отмечает эксперт, результаты опросов показывают — с таким понятием гражданской нации согласно около 80% населения страны.



— Гражданская нация не мешает существованию национальностей, а они, в свою очередь, поддерживают российское единство, — пояснила профессор «Известиям».



Бывший глава Министерства по делам национальностей, завкафедрой РАНХиГС Вячеслав Михайлов предложил оформить эту концепцию в виде федерального закона, который должен вобрать в себя все новации, связанные с межнациональными отношениями, и назвать законопроект «О российской нации и управлении межэтническими отношениями».



— Эта идея возникла не сейчас, ей как минимум 15 лет, Владимир Путин уже высказывался по этому вопросу в начале своего первого президентского срока. И та дискуссия в обществе, которую мы наблюдаем, говорит о том, что не всё так однозначно, и для законодательного определения обозначенных проблем потребуется время, — сказал Михайлов.



Вопрос о том, кто возглавит рабочую группу по созданию проекта, в настоящее время обсуждается. По информации «Известий», одной из кандидатур стал академик РАН и член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Валерий Тишков.

— Мы создадим рабочую группу по разработке правового акта, в нее могут войти члены президентского Совета по законодательной политике. Есть ФАДН и палаты парламентов, ученые и юристы. Что это будет за акт — проект закона, указ или стратегия, я пока не знаю. Скорее всего, речь пойдет об основах формирования российской идентичности или основах межнациональных отношений, — говорит Тишков.

Эксперты считают, что закрепить понятие национальной политики на законодательном уровне — необходимо. Для этого следует провести процедуру общественных слушаний в регионах.

— Стратегия государственно-национальной политики уже существует, теперь необходимо закрепить основы национальной политики на законодательном уровне, — говорит член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.



По его мнению, нужно более четко расписать механизмы реализации этой политики, ответственность федеральных и региональных органов власти, деятельность институтов гражданского общества. Также необходимо дать емкое определение российской гражданской нации.



— Отдельно делать закон о российской гражданской нации, считаю, не совсем правильно. Стоило бы обсудить эту идею на региональном уровне. Я бы хотел выступить с предложением, чтобы общественные палаты и органы законодательной власти субъектов провели совместное слушание, где поговорили бы о реализации стратегии государственной национальной политики, — пояснил Брод.



Ситуация созрела для разработки отдельного законопроекта, посвященного «российской нации», полагает, в свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров.

— Политикам необходимо, помимо работы по подготовке правового акта, быть еще и крайне осторожными в высказываниях на тему межнациональных отношений, учитывая тот резонанс, который вызвала идея такого законопроекта в обществе, — отметил сенатор.

Кроме того, представители научного сообщества считают, что также важно ознакомиться и с зарубежным опытом, который существует в многонациональных государствах.

