Власти Карелии выделят средства на закупку кормов для местных аграриев

Аграрии Карелии получат финансовую поддержку со стороны местных властей. На заседании регионального правительства чиновники приняли решение о выделении средств на закупку кормов для местных сельхозпроизводителей.

На сегодняшний день в республике имеется несколько проблемных сельхозпредприятий: Медвежьегорский молокозавод, агрофирма «Тукса» и компания АО «Пряжинское».

На Медвежьегорском молокозаводе сложилась кризисная ситуация. По сравнению с 2015 годом производство молока на предприятии снизилось на 20%. Поголовье дойных коров уменьшилось более чем на 150 животных. Кроме того, работникам предприятия продолжают задерживать выплаты зарплат. Из-за задолженности в бюджетную систему Медвежьегорский молокозавод не смог получить государственную поддержку.

Глава региона Александр Худилайнен подчеркнул, что региональный минсельхоз держит ситуацию на контроле. По его словам, не бросят предприятие и его работников.

В непростом положении оказалась и агрофирма «Тукса». У предприятия есть задолженность перед работниками и по налоговым обязательствам. Для улучшения ситуации предприятию предложили пройти процедуру финансового оздоровления.

Проблемная ситуация сложилась и на частном предприятии «Пряжинское». Его собственник обещает выплатить все долги по зарплате до конца года.

Чиновники отметили, что в настоящий момент делаются все возможные шаги, чтобы эти предприятия работали и ситуация стабилизировалась, сообщает ИА «Карелinform».