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Власти Карелии выделят средства на закупку кормов для местных аграриев

Финансовую поддержку получат проблемные предприятия республики

Аграрии Карелии получат финансовую поддержку со стороны местных властей. На заседании регионального правительства чиновники приняли решение о выделении средств на закупку кормов для местных сельхозпроизводителей.

На сегодняшний день в республике имеется несколько проблемных сельхозпредприятий: Медвежьегорский молокозавод, агрофирма «Тукса» и компания АО «Пряжинское».

На Медвежьегорском молокозаводе сложилась кризисная ситуация. По сравнению с 2015 годом производство молока на предприятии снизилось на 20%. Поголовье дойных коров уменьшилось более чем на 150 животных. Кроме того, работникам предприятия продолжают задерживать выплаты зарплат. Из-за задолженности в бюджетную систему Медвежьегорский молокозавод не смог получить государственную поддержку.

Глава региона Александр Худилайнен подчеркнул, что региональный минсельхоз держит ситуацию на контроле. По его словам, не бросят предприятие и его работников.

В непростом положении оказалась и агрофирма «Тукса». У предприятия есть задолженность перед работниками и по налоговым обязательствам. Для улучшения ситуации предприятию предложили пройти процедуру финансового оздоровления.

Проблемная ситуация сложилась и на частном предприятии «Пряжинское». Его собственник обещает выплатить все долги по зарплате до конца года.

Чиновники отметили, что в настоящий момент делаются все возможные шаги, чтобы эти предприятия работали и ситуация стабилизировалась, сообщает ИА «Карелinform».

Известия // вторник, 13 декабря 2016 года

Власти Карелии выделят средства на закупку кормов для местных аграриев

Финансовую поддержку получат проблемные предприятия республики

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